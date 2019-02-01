🔔 Телеканал «Украина» раскрыл дату премьеры ток-шоу «Дивовижні люди»
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🔔 Телеканал «Украина» раскрыл дату премьеры ток-шоу «Дивовижні люди»

от Telekritika
От Telekritika 77
Главная Новости 🔔 Телеканал «Украина» раскрыл дату премьеры ток-шоу «Дивовижні люди»

Как говорится, дождались. Сегодня телеканал «Украина» не только объявил, что ток-шоу «Дивовижні люди» появится на экранах уже 23 февраля в 21:00, но и раскрыл первые подробности, кто же эти люди со сверхспособностями.

Одним из участников будет Олег Шпай из Львова. 22-летний парень лишен зрения. Но благодаря методу эхолокации, который он освоил, парень живет полноценной жизнью и может не только сказать, что за предмет находится перед ним, но и, не прикасаясь к нему, определить, из какого материала он сделан. Чудо? Нет, развитый навык эхолокации. Теперь его умения проверят эксперты проекта «Дивовижні люди». Олегу предстоит определить и описать предметы, которые появятся перед ним в студии.

🔔 Телеканал «Украина» раскрыл дату премьеры ток-шоу «Дивовижні люди»

Олег Шпай из Львова. Фото: «Украина»

42-летнего Дмитрия Куценко из Киевской области можно смело назвать «человеком-реверсом». Мужчина научился читать, говорить и даже петь задом наперед. В ток-шоу «Дивовижні люди» ему предстоит воспроизвести хиты украинских звезд, которые появятся в студии, в обратном порядке.

🔔 Телеканал «Украина» раскрыл дату премьеры ток-шоу «Дивовижні люди»

Дмитрий Куценко из Киевской области. Фото: «Украина»

35-летняя Наталья Житкова из Харькова владеет уникальной визуальной памятью. Девушка развила в себе способность запоминать огромные объемы информации – лица, числа, изображения. Команда проекта подготовила для Натальи невероятное испытание – в течение 4 минут ей необходимо зафиксировать в памяти имена 24 пар близнецов, которые появятся в студии в одинаковой одежде, а также запомнить их рассадку на 6-ступенчатой платформе. По истечении этого времени, близнецы закроют свои лица.

Победитель выпуска определяется с помощью голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта.

Напомним, в каждом из 9 выпусков супер-шоу «Дивовижні люди» за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется с помощью голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна.

Как «Телекритика» писала ранее, ведущим шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – телеведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, ведущий «Говорить Україна» Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В новом шоу «Дивовижні люди» эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Масштабное шоу «Дивовижні люди» – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, который успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Производством шоу по заказу канала «Украина» занимается компания Friends Production. Телепроект будет выходить в эфир канала раз в неделю по субботам.

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