💐Телегид на 8 Марта

Давайте же узнаем, что можно посмотреть в праздник по телевизору.

Премьеры

ICTV

У «Дизель Шоу» премьера нового сезона, в котором комедианты познакомят зрителей с обновленным составом. Оценить праздничную премьеру можно будет на ICTV в 21:40.

СТБ

8 марта на телеканале СТБ стартует девятый сезон «Холостяка». На этот раз в роли завидного жениха будет телеведущий и главный редактор журнала «XXL» Никита Добрынин. Только 15 участниц останется после первого выпуска. И только 2 девушки выйдут в финал. Начало битвы за сердце мужчины – в 20:00.

Спецпроекты

«Украина»

«Утро с Украиной» превратится на один день в «Утро на каблуках» и будет посвящено женщинам, а сама студия станет похожа на настоящую цветочную оранжерею, где вы сможете услышать истории об успешных и выдающихся женщинах со всех уголков Украины. Не изменяя традициям, «Утро с Украиной» наградит выдающихся украинок собственной премией «Хрустальный каблук» и все это с 6:30 и до 9:00 утра.

«1+1»

С 9:30 до 19:30 на «1+1» мы сможем наслаждаться женским юмором в передаче «Женский квартал», где все те же 14 участниц будут шутить про актуальные события в жизни каждой женщины.

Фильмы

Конечно, к 8 Марта ключевые телеканалы подготовили свою подборку фильмов о женщинах. В честь праздника в эфирах нас ожидают парады фильмов о самых разных женщинах с совершенно непохожими историями.

«Новый канал»

Показывать будут преимущественно американское кино. К примеру, в сетке «Нового» на 8 марта расположились четыре ленты с Сандрой Буллок в главной роли, самая известная из которых, пожалуй, «Мисс Конгениальность». Фильм об агенте ФБР Грейси Харт, которая обожает свою работу, но напрочь не интересуется своей внешностью. Ей предстоит обезвредить опасного преступника, который хочет сорвать конкурс «Мисс Соединенные Штаты», для чего придется перевоплотится в одну из участниц. Развязку истории можно будет увидеть в 16:50 на «Новом канале», а продолжение – «Мисс Конгениальность 2» – в 19:00, сразу после первой части.

«Интер»

«Интер» решил пойти по классическому пути и показать зрителям советские фильмы про «сильных и независимых». В 12:00 можно будет посмотреть, как Ирина Муравьева и Татьяна Васильева устраивают личную жизнь в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Следом за ним (в 13:30) покажут историю Тоси и Ильи в фильме «Девчата».

ТЕТ

В 21:00 на телеканале покажут комедийный фильм «DZIDZIO Контрабас», который докажет, что красота еще та движущая сила. Сразу после него зрителей будет ждать фильм «Свингеры» (22:45). Лента расскажет о застое в отношениях и как его разнообразить, подключив необычный сексуальный опыт. Пары решают поменяться партнерами – устроить свингерский вечер. Какие последствия их ждут? 8 марта увидите на канале ТЕТ.

«1+1»

«1+1 дома: 8 марта» – продолжение истории героев мюзикла «1+1 дома», который зрители знают по спецвыпуску на Новый год. В этот раз герои фильма Миша и Соня остаются дома без родителей, но в этот раз с няней. Музыкальную комедию можно будет посмотреть на «Плюсах» в 23:40.

СТБ

В 8:50 на СТБ будут показывать фильм «Сколько у тебя?», где главные роли исполнили Анна Фэрис и Крис Эванс. Лента расскажет историю девушки, которая при внешнем благополучии все никак не может познать истинного женского счастья. Сразу после нее – комедия «Жена напрокат», в которой речь пойдет о пластическом хирурге Дэнни (Адам Сэндлер), который «цепляет» девушек тем, что рассказывает о своей жене-мегере. Все бы хорошо, но его новая подруга захотела познакомиться с ней. Тут то в игру и вступает ассистентка Дэнни (Дженнифер Энистон) и все идет не так как планировалось. Победит ли любовь? Смотрим в 11:05 на СТБ.

ICTV

В честь 8 Марта ICTV порадует двумя частями «Плохих парней» с Уиллом Смитом. Немного остроты праздничному настроению добавит комедийный боевик в 12:00 и 14:25.

Сериалы

«Украина»

В 9:30, 11:30 и 15:20 вы сможете посмотреть первые серии украинского сериала «Мираж». История о женщине, которая потеряла память, а сейчас всеми силами пытается вернуться к привычной жизни, но не все так гладко. Из подсознания то и дело появляются события, которых якобы никогда не было, а самым близким нельзя до конца доверять. Что ждет главную героиню? Смотрим 8 марта на телеканале «Украина».

Сразу после него – премьера мелодрамы «Я тоже его люблю» на ТРК «Украина» – о сложных семейных отношениях, чувстве ответственности и любви. Все переплетется в данном сериале и немного разбавит приторно-сладкое настроение праздника. Смотрим в 16:00.

«Интер»

«Голос ангела» – история о разбитых судьбах, трудном выборе, непринятии и потере – все это придется пережить главной героине. Как ей удастся со всем справиться? Смотрим на «Интере» в 15:30.

Концерты

ТРК «Киев»

В 17:40 у вас будет возможности послушать традиционный праздничный концерт к 8 Марта «Для тебе, кохана…». Вы сможете услышать хиты всех времен от таких украинских исполнителей, как Светлана и Виталий Билоножко, Алла Кудлай, Павло Зибров и других.

«Интер»

И напоследок телеканал «Интер» порадует прекрасную половину зрительской аудитории концертом Олега Винника. Начнется он в 22:00.

«Украина»

Специальный выпуск музыкальной платформы посвящен весеннему празднику, где будут исполнятся хиты про любовь, чувства и романтические поступки. В 23:00 включаем телеканал «Украина».

Спорт

Также 8 марта будет насыщено спортивными событиями.

«UA:Перший»

В 17:10 телеканал «UA:Перший» покажет прямую трансляцию женского биатлона Чемпионата мира в Эстерсунде (спринт, 7,5 км), а в 19:00 и 20:45 – скелетон (мужчины 3-й и 4-й заезд).

Для коллажа использованы кадры:

https://www.youtube.com/channel/UC7846AB7Jppk_JDl27qRqzw

https://1plus1.ua/ru/svingeri

https://www.themoviedb.org/collection/93220-miss-congeniality-collection/images/backdrops?image_language=en&language=ru

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