📺 Телегид: что смотреть в день выборов

Выборы президента у нас проходят раз в пять лет – событие редкое, слишком серьезное и приходится на воскресенье. Кто-то занимает слоты прямыми эфирами, кто-то – спецпроектами, а кто-то показывает художественное кино, как в праздники.

Давайте посмотрим, что интересного будут показывать по ТВ, и что будут смотреть украинцы до получения результатов голосования.

Спецвыпуски

Естественно, в день голосования телеканалы посвятят свои новостные выпуски выборам.

«1+1» проведет 7-часовой марафон, который начнет Маричка Падалко с информационными выпусками в 12:00 и 15:00 из студии ТСН. В 18:00 о текущей ситуации расскажет Юлия Бориско. А в 19:30 начнется спецвыпуск «Вибір країни», который будут вести сразу трое ведущих: Лидия Таран, Алла Мазур и Наталья Мосейчук. Эфир продлится до 21:30, а потом перейдет на YouTube-канал до окончания шоу «Голос країни». Спецвыпуск вернется на экран в 23:30.

На ICTV спецвыпуск, посвященный выборам, начнется аж в 20:00. В это же время на телеканале «Интер» журналисты выйдут в эфир, чтобы также рассказать, как обстоят дела с президентскими выборами. Эфир «Подробности. Выборы 2019» смотрим в 20:00.

На телеканале «Украина» в день выборов можно будет посмотреть спецвыпуск передачи «Главная тема. Выбор» в 20:00. Примечательно, что ради освещения избирательного процесса «Украина» свое единственное новое политическое шоу запланировала как в пятницу, так и в воскресенье. Напомним, в рамках этой передачи избирателей знакомили с кандидатами на пост президента.

Спецпроекты

Послушать актуальную информацию и новости с избирательных участков, узнать, не нарушены ли правила голосования, услышать комментарии наблюдателей и многое другое зритель сможет в спецпроектах телеканалов. ТРК «Киев» будет весь день на связи со своим проектом «Выборы президента 2019», начиная с 8:00.

В 17:00 начнется марафон «Выборы. Кто?» на канале «112 Украина». А с 18:00 и до полуночи на «UA:Перший» будет проходить «Ночь выборов на Общественном».

Фильмы

«1+1»

В 10:50 на телеканале покажут «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», в 13:10 мы сможем вспомнить историю воспитателя детского сада по фамилии Трошкин, которому пришлось побывать в шкуре преступника («Джентльмены удачи»). Затем покажут один из самых рейтинговых фильмов IMDB – «Побег из Шоушенка» (15:10).

ICTV

ICTV решили развлекать зрителей научной фантастикой. Для начала в 13:35 покажут фильм «День независимости», а сразу после него вторую часть «День независимости 2. Возрождение» (16:35). Оба фильма о наступлении инопланетян с целью уничтожить Землю. В сражении с передовыми технологиями лучшим оружием человечества становится желание выжить.

На ночь глядя будут демонстрировать две части фильма «Скайлайн», в 21:10 и 22:50 соответственно. История о том, как странные огни нисходят на город Лос-Анджелес, притягивая людей к пламени, с помощью которого внеземные силы угрожают поглотить всех землян.

«Новый канал»

На «Новом канале» покажут два фильма из киновселенной Marvel. Могущественный, но высокомерный бог Тор изгнан из Асгарда, чтобы жить среди людей в Мидгарде (Земля), где он вскоре становится одним из их лучших защитников. Смотрим «Тора» в 13:45 и «Тор 2» в 16:10. Закончится вечер в знойных песках: в 18:20 «Боги Египта» с Николаем Костер-Вальдау и Джерардом Батлером, а в 21:00 телеканал покажет «Принца Персии: Пески времени» с Джейком Джилленхоллом.

«Интер»

На канале «Интер» будет показ советской классики. Начнется все с истории про Голохвастова в фильме «За двумя зайцами» в 16:10. Затем на экранах – трио Трус, Балбес и Бывалый в короткометражках «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» в 17:40, а закрывает ретромарафон картина «Иван Васильевич меняет профессию» в 18:10.

«Украина»

Премьеру украинского художественного фильма «Нулевой цикл» покажут в 17:20. История про призрачное счастье и умение выходить из абсолютно разных ситуаций, которые часто любит подбрасывать жизнь.

Прямые эфиры

«Украина»

«Сегодня. Украина выбирает» будет выходить в эфир с 9:00 каждые два часа.

«Прямой»

Марафон «Выборы 2019» будет идти весь день, начиная с 7:00.

Развлекательные шоу

«1+1»

Дмитрий Комаров продолжает рассказывать о своих приключениях в Бразилии в передаче «Мир наизнанку» на телеканале «1+1». Смотрим новый эпизод в 9:45. Ранее мы писали, что Дмитрий попал в «кровавую перестрелку» в латиноамериканской стране.

Стартует второй этап нокаутов шоу «Голос країни», который «разрежет» эфирное время ТСН. В прошлом эфире авторы забежали наперед и показали два выступления участников команды Дана Балана. В 21:30 можно будет насладиться полноценной борьбой в командах Дана Балана и Тины Кароль.

«Интер»

На телеканале «Интер» устроят утренний марафон для любителей путешествий и один за другим покажут несколько выпусков «Орла и Решки». Начнут в 10:00.

Насколько «Крепостная» опережает «Школу» по количеству зрителей? Читайте рубрику «Телерейтинги», где вы сможете узнать о лидерах просмотров на украинском ТВ.