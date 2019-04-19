📺 Телегид: что смотреть в день второго тура выборов

Можно насытиться прямыми эфирами и спецвыпусками новостных каналов, посвященных второму туру президентских выборов, а можно и краем глаза заглянуть в тарелку развлекательного ассорти. В общем, в этот день голодным никто не останется.

Спецвыпуски новостей

На «1+1» выборам будет посвящен спецвыпуск «ТСН». Он стартует в 12:00 и, с перерывами на фильмы и сериалы, будет включаться в эфир вплоть до 19:30, когда начнется полноценный выпуск «ТСН. Вибір країни 2019». Также весь день на связи телеканал «Украина» и спецвыпуск «Сегодня. Украина выбирает». «Интер» и ICTV начнут освещать события дня с 20:00 в спецвыпусках «Подробностей» и «Фактов», соответственно.

Спецпроекты

Спецпроект от «UA: Перший» под названием «Обратный отсчет. Ночь выборов» стартует в 19:30. Ведущие соберут в студии журналистов, политических экспертов, социологов и представителей штабов кандидатов, ожидаются включения со всех уголков Украины и заграничных избирательных участков. ТРК Киев также постарается охватить все избирательные участки со своим спецпроектом «Выборы президента 2019», который начнется в 16:00 и пробудет в эфире до полуночи.

Прямые эфиры

«112 Украина» проведет собственный марафон «Выборы 2019. Кто?». На телеканале «Прямой» также продолжат традицию и проведут полноценный марафон с утра до ночи. «Прямой» предлагает запастись попкорном, чтобы не отрываться от просмотра. Но под попкорн куда лучше воспринимается художественное кино, которым телеканалы щедро чествуют зрителя в этот день.

Фильмы

ICTV предлагает встретить день выборов в компании брутальных мужчин: Джейка Джилленхола, Дензела Вашингтона, Марка Уолберга, Сэмуэла Л. Джексона и Райана Рейнольдса. В 11:45 на экранах технотриллер «Исходный код». В 13:45 «Великий уравнитель» с оскароносным Дензелом Вашингтоном. Сразу после него в эфир пробирается «Стрелок» с Марком Уолбергом, а в 21:00 комедийный боевик «Телохранитель киллера».

На «Новом канале» решили включить олдскул и проведут своеобразный марафон по трем частям «Людей в черном».

Телеканал «Украина» покажет отечественную 4-серийную мелодраму «Замок на песке» с Анной Кошмал, Марией Аникановой и Алексеем Зубковым в главных ролях. Начало в 17:00.

Если вы вдруг пять лет ждали появления Дэниела Рэдклиффа на киевском городском канале – вы не безумный фанатик в остроконечной шляпе из фольги, а пророк. Фильм «Абсолютная власть» добрался до «ТРК Киев» и выйдет в 0:55. Да-да, речь именно о том самом фильме про агента, внедренного в банду неонацистов.

Развлекательные шоу

Конечно же, хедлайнером вечера будет финал шоу «Голос країни». Он снова прервет спецвыпуск «ТСН» в 21:30. И чтобы не терять кандидатов на главный приз и звание главного голоса страны, «Телекритика» подготовила собственное голосование.

СТБ традиционно устраивает развлекательный уик-энд с шоу «Хата на тата». Покажут выпуск с 14:35 до 19:00. «Интер» отправляется в морской сезон по курортным городам с «Орлом и Решкой». В воскресенье выйдут три выпуска подряд 10:00 до 13:00.

Война за престолы подходит к концу. В ночь выйдет очередная серия заключительного сезона «Игры Престолов». И пока украинские телеканалы игнорируют шоу, вы можете узнать, сколько человек посмотрело премьеру последнего сезона легендарного сериала.