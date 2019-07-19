📺 Телегид: что смотреть в день парламентских выборов

Давайте же узнаем, что подготовили украинские телевещатели ко дню Х.

Спецвыпуски новостей

«1+1» идет протоптанной тропой и запускает привычные спецвыпуски ТСН, которые выйдут в 12:00, 15:00 и 18:00. Последний продлится полтора часа, вплоть до марафона «Вибір країни 2019».

ICTV покажет «Факти – Парламентські вибори 2019. Спецвипуск» в 8:45, 15:45 и с 20:00 до 21:10. Также на «Интере» выйдут «Подробности. Выборы» с 20:00 до 23:00, на телеканале «Украина» будет специальный выпуск «Сьогодні» в 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00, а местный телеканал «Київ» будет рассказывать о ходе событий в «Київ LIVE. Вибори» с 18:30.

После масштабного марафона «Хата на тата» к новостям о выборах подключится телеканал СТБ и спецвыпуск «Вікна-Новини». Татьяна Высоцкая из студии, а Ольга Кучер вживую из ЦИК будут сообщать о том, как голосует страна. Это произойдет в 21:30.

Спецпроекты

Спецпроекты также плотно забьют телепрограмму. «1+1» стабильно проведет 6-часовой марафон «Вибір країни 2019», в ходе которого покажут 5-серийный фильм «Таємниці Верховної ради». В рамках «Вибір країни 2019» будет «Право на владу», которое впервые выйдет за границы студии: новой локацией для ток-шоу станет бывшая резиденция Виктора Януковича Межигорье.

Также марафоны, посвященные выборам, пройдут на телеканалах «НАШ. Макси-ТВ» и «112 Украина». Марафон «112 Украина» называется «Хто?» и начнется в 17:00. Ведущими будут Анна Степанец, Владимир Полуев и Евгения Скорына. «НАШ. Макси-ТВ» с 6 утра проведет марафон под названием «Наш парламент», куда будут приглашены более 50 гостей в течение всего дня.

Скандальный NewsOne тоже проведет свой марафон – с 7:00, а в 18:00 запустит ток-шоу «Рада. Перезавантаження» с Василием Головановым, Еленой Кирик, Ланой Шевчук и Андреем Павловским.

В 19:30 Мирослава Барчук и Павел Казарин будут обсуждать ход событий в шоу «Зворотний відлік» на «UA:Перший».

Кино

Если вы киноман или синефил и вас не заботит политика, то можно смело не переключать «Новый канал». И без того горячий день на этом канале начнется с «Бандиток». Старт в 9:00.

В 10:50 Дикий Запад с Пенелопой Круз и Сальмой Хайек сменит «Дикий, дикий Вест» с Уиллом Смитом. С 13:00 начнется полноценный киномарафон «Хроник Нарнии» – «Новый канал» покажет все три части. Вечер можно будет скрасить с «Домом странных детей Мисс Перегрин» в 21:00 и «Винчестер. Дом, построенный призраками» в 23:40.

Другие каналы предлагают менее широкую фильмографию. «Интер» вновь порадует любителей классики «Джентльменами удачи» в 12:20, а «1+1» окунет зрителей в мир шпионских комедий «Значит, война» (13:15) и «Шпионка» (15:40).

Самый странный выбор фильмов в этот день у ICTV. Канал предлагает нам две пост-апокалиптические драмы «Книга Илая» и «Всемирная война Z». Это намек на тщетность демократии и зомбирование электората, ICTV? Тогда на следующих выходных ждем «Черное зеркало».

Развлекательные шоу

Первые выборы в этом году, которые пройдут без «Голосу країни». На этот счет у «Плюсов» есть замена в развлекательном сегменте – 9-й эпизод «Світу навиворіт» в Японии, который покажут в 9:45.

СТБ неизменно устроит целый марафон «Хата на тата». Увидеть, как мужчины узнают тайну, что у них вообще есть дети, можно будет с 9:50 до 18:00. Им на смену придет «Следствие ведут экстрасенсы» до 20:00, а после – ток-шоу «Один за всех».

«Интер» покажет два выпуска «Орла и решки» из сезонов «Перезагрузка 3» в 10:10 и «Морской сезон 3» в 11:10.

Фото для обложки: Getty Images