Телегид: что смотреть на День Независимости

В субботу нас ждет сноп украинских кинопремьер, новый «Вечерний квартал» и любимый советский фильм Тарантино.

Спецвыпуски и спецпроекты

«Плюсы» ко Дню Независимости подготовили два спецвыпуска. В 7:00 «Сніданок» перенесется на Центральный ЖД вокзал Киева и проведет эфир с того места, с которым, в первую очередь, знакомятся гости столицы. Далее, в 8:50 и в 19:30, ведущие спецвыпуска ТСН будут вещать из разных уголков страны, проводя эфиры под открытым небом.

Телеканал «Украина» проведет спецвыпуск «Ранок з незалежною Україною» в 7:10. А в 9:00 и в 19:00 выйдут спецвыпуски новостной программы «Сегодня».

«UA:Перший» в 9:25 выпустит спецпроект ко Дню Независимости.

Прямые эфиры

Прямые эфиры в День Независимости проведут «1+1», ZIK и «Прямой». В 9:30 на «Плюсах» будут транслировать «Ходу гідності», которая пройдет на Крещатике. Прямой канал и ZIK целый день будут в прямом эфире освещать события праздника.

Кино

ICTV порадует любителей классических голливудских историй: в 19:30 и 21:10 на экране будут 4-я и 5-я части «Полицейской академии», а в 22:55 «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Днем канал подготовил премьеру украинского фильма «Шляхетні волоцюги» Александра Березаня – картину впервые покажут одновременно по ТВ и онлайн.

Марафон украинских премьер подхватил и «Новый канал». В 15:00 покажут мультфильм «Викрадена принцеса», в 16:40 фэнтези «Сторожова застава», в 18:50 музыкальный фильм «Давай, танцюй!», в 21:00 прошлогодний хит «Секс і нічого особистого», а в 23:00 молодежную комедию «Самотній за контрактом».

СТБ начнет эфир с классики советского кинематографа. В 7:10 покажут один из любимых фильмов Тарантино «Человек-амфибия», в 9:10 эстафету подхватит «Свадьба в Малиновке». Также канал продолжит показ сериала «Крепостная»: зрителей ждут с 17 по 20 серии. Ночь на СТБ закроет фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном.

«UA:Перший» в 13:40 презентует свой документальный фильм «Мирний птах», который расскажет историю Ивана Старченко, в чью жизнь ворвалась война на Донбассе. В 16:15 на экране фильм «Іван Сила» про украинского силача Ивана Фирцака, а в 17:55 картина Тараса Ткаченко «Гніздо горлиці».

Развлекательные шоу

В эфире «1+1» будут сразу четыре выпуска «Мир наизнанку». Дмитрий Комаров также посвятил один из выпусков 28-й годовщине Независимости. Вместе со своей командой ведущий облетел всю Украину на небольшом самолете и в субботу покажет «изнанку» нашей родины. Программа стартует в 11:15.

Также на «Плюсах» украинцев ожидает новый концерт «Вечернего квартала». Это будет первый выпуск без Владимира Зеленского, которого заменил Юрий Великий. Начало в 21:30.

ICTV порадует фанатов «Дизель Шоу» специальным дайджестом ко Дню Независимости в 16:10, а телеканалы «Интер» и «Украина» покажут праздничные концерты «Украина от А до Я» в 13:45 и «З Днем народження, Україно!» в 20:00 соответственно.