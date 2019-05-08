Телегид: что смотреть 9 мая

«Телекритика» вытянула из телепрограммы самые интересные поводы остаться дома у экрана и разобраться в хитросплетениях истории.

Спецпроекты

Телеканал «Интер» традиционно посвятит весь день военной тематике. С 7:00 начнется марафон «Наша Победа», в рамках которого расскажут о самых важных этапах Второй мировой войны для украинцев. Журналисты проведут прямое включение из разных уголков страны, чтобы показать, как отмечают день там. Кроме того, будет эксклюзивное интервью с участником арктических конвоев и репортажи из мемориалов Аушвиц и Нойенгамм.

Телеканал «Украина» также подготовил парное ведение новостей «Сегодня»: из киевской студии и берлинской, возле Бундестага. Журналисты покажут, чем живет сегодня Калининград, город-трофей СССР. В качестве эксклюзива «Сегодня» записали интервью с бывшим заключенным концлагеря Бухенвальд. Включение будет в 10:00, 15:00 и в 19:00.

На «UA:Перший» в 18:00 выйдет спецпроект ко Дню победы над нацизмом «Помним. Побеждаем». В нем расскажут о судьбе украинского народа во Второй мировой войне. Своеобразным продолжением станет показ документальной ленты Надежды Грачевой «Гибридная война РФ в киберпространстве Украины», которая подробно расскажет о современной цифровой войне.

«2+2» с 8:00 до 13:40 и с 17:35 до 19:25 покажет четыре спецвыпуска «Затерянного мира»: «Лучший враг Сталина», «Гибридные армии Второй мировой», «Одноразовые солдаты Сталина», «Поворот не туда». Они раскроют тайны боевых действий 1939–1945 годов.

Фильмы

Любители военных драм смогут устроить в этот день собственный телемарафон, потому что телеканалы предлагают полноценное ассорти из исторических лент.

«1+1»

«1+1» покажет в 17:40 классический советский фильм «В бой идут одни “старики”» о боевых летчиках советско-украинского режиссера Леонида Быкова. События картины происходят во времена битвы за Днепр, летом 1943 года.

«UA:Перший»

Общественный канал решил прокатить свежую ленту Сергея Лозницы «Донбасс», которая мене полугода назад шла в кинотеатрах. Действие также посвящено войне, но более актуальной для украинцев. В фильме Лозница зарисовывает жизнь всех обитателей Донбасса: от военных и боевиков до простых граждан, выживающих на просторах конфликта. Фильм можно посмотреть в 22:00.

ТРК «Киев»

Столичный телеканал также взялся за советскую классику, но более раннего периода. Фильмы-ровесники войны «Два бойца» и «Небесный тихоход» покажут в 17:10 и 21:25 соответственно. Первый рассказывает о фронтовой дружбе двух солдат, второй – о фронтовой любви.

«Украина»

В ночь с 9 на 10 мая телеканал «Украина» покажет 4-серийный фильм «Незламна», который был создан до конфликта и аннексии Крыма в копродукции с Россией. Фильм рассказывает о судьбе советского снайпера Людмилы Павличенко и ее боевом пути. Старт в 00:30.

«Интер»

Телеканал «Интер» покажет четыре фильма, посвященных военной тематике: «Шел четвертый год войны» (12:20), «Аты-баты шли солдаты» (13:40), «Гу-га» (23:50) и документальный «Ватутин» (2:15).

ICTV

В 12:10 немецкие спецслужбы попытаются устранить Сталина в «Приказано уничтожить». В 16:30 Джуд Лоу наденет советскую форму и будет метить сквозь прицел противника в картине «Враг у ворот». В 20:05 на экранах состоится премьера фильма «Танк», в котором расскажут о попытке нацистов выведать секрет Т-34.

А тем, кто пресытится тематикой Второй мировой, ICTV в 00:20 покажет «Лабиринт фавна» от оскароносного Гильермо дель Торо. Хотя обойти тему войны и там не получится, ведь события фильма происходят на фоне гражданской войны в Испании 1930-х.

«2+2»

В 14:00 начнется «Охота на вервольфа», состоящая из 4 серий. Сюжет рассказывает о группе советских разведчиков, которым приказано уничтожить Адольфа Гитлера.

Напомним, что стали известны 6 сериалов от ICTV, которые выйдут в мае.

Обложка: пресс-служба телеканала «Интер»