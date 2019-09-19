StarLight Talks – когда по делу и не скучно. Оксана Сергеева о своем маленьком TED

«Телекритика» поговорила с руководителем службы обучения и развития StarLightMedia Оксаной Сергеевой во время конференции Future Lab X о том, как проект трансформировался, удалось ли внедрить озвученные идеи и как был использован формат 5-минутных выступлений за его пределами.

Первое, о чем хочу спросить, почему именно пятиминутные спичи? Неужели этого времени хватает, ведь каждому из спикеров нужно раскрыть специфику своего рода деятельности и сделать это так, чтобы всем в зале было понятно, о чем идет речь.

Такой формат мы выбрали по нескольким причинам. Во-первых, чтобы не говорить очевидных вещей. Во-вторых, чтобы о специфических вещах рассказывать простыми словами. В-третьих, чтобы вся информация была подана в качестве инсайтов, а потому запомнилась всем.

Я считаю, что у нас все получилось. Выступления некоторых своих коллег я до сих пор с удовольствием просматриваю на нашем YouTube-канале и нахожу для себя все новые и новые смыслы. Например, мне полезна информация о том, как делать качественный контент или как написать удачный сценарий. На самом деле, каждый человек, послушав выступления моих коллег, может почерпнуть для себя много полезных советов и применять затем их в жизни и в работе.

Эти выступления по своей энергетике мне очень напомнили TED Talks. Был ли ваш проект вдохновлен этой конференцией?

Конечно, все мы любим TED и периодически просматриваем те или иные выступления, вдохновляемся ими. Но формат этой конференции несколько длиннее. Нам же более подходил формат пятиминутных публичных выступлений с презентациями и автоматически переключающимися слайдами, иначе спикеры говорили бы сутками, а нам нужно было уложиться в несколько часов. Более того, данная техника настолько удобна, что теперь мы применяем ее не только во время StarLight Talks.

А где еще?

Приведу пример – когда дивизион вещания сформировался и нужно было транслировать стратегию, все руководители выступили в формате StarLightTalks и довольно быстро донесли до коллектива дальнейшие планы. В данном формате, помимо экономии времени, еще много плюсов – людям не скучно слушать, все говорили кратко и по делу, все успели не только выступить, но и обсудить сказанное. Так что я считаю, что Talks смело можно применять в любом бизнесе, например, во время собраний, планерок и так далее.

То есть практикуемая внутри компании коммуникация в стиле быстрых презентаций может стать хорошим подспорьем для нетворкинга?

Естественно! Ведь изначально цель наших StarLight Talks и состояла в том, чтобы вытащить людей из онлайна, собрать их в одном месте, перезнакомить, дать возможность пообщаться, поделиться опытом, задать волнующие их вопросы. Ничто не заменит такого общения. Особенно на фоне множества онлайновых трансляций, коммуникаций, мессенджеров. Я глубоко убеждена в том, что людям вообще сейчас не хватает межличностного общения, особенно качественного. А пятиминутные выступления просто обязаны быть качественными, поэтому и был выбран этот формат плюс последующий нетворкинг.

На следующий StarLight Talks кроме сотрудников вы планируете пригласить и студентов. В каких именно молодых специалистах вы заинтересованы?



Прежде всего мы заинтересованы в представителях творческих направлений. Также отмечу, что мы провели аналитику внутри компании и поняли, что нам еще нужны ребята из IT. Пригласив их на StarLight Talks, мы тем самым хотим их мотивировать сотрудничать с нами. А еще мы планируем запустить новый образовательный проект – это годичная стажировка для студентов старших курсов и молодых специалистов с небольшим опытом работы. Наша цель – обучить и адаптировать их внутри компании.

То есть каждый дивизион получит в помощь своего стажера?

Да. И тут мы решили применить принципы дизайн-мышления: мы проинтервьюируем руководителей дивизионов с тем, чтобы выяснить, в каком именно специалисте нуждаются их команды, какая конкретно помощь необходима, чему они готовы учить и так далее… Это даст нам возможность точно понять, какие именно стажеры нам нужны.

Первый StarLight Talks собрал 300 человек, второй – несколько больше – около 350. Планируете ли вы расширить аудиторию?

Честно говоря, мы пока не думали об этом. Если придут 400 человек, будем рады их видеть – места хватит на всех. Одно могу сказать точно, студенты, которых мы собираемся пригласить, аудиторию расширят не столько в количественном, сколько в качественном смысле. Но о масштабе в 1000 человек мы пока не думаем.

А что касается спикерского состава? Хотели бы разнообразить его?

Спикерами первого StarLight Talks были исключительно сотрудники нашей компании. Готовя второй ивент, мы подумали, что наше мероприятие будет интересно медиарынку, поэтому и пригласили нескольких спикеров извне. Думали над форматом 50/50, где половина – наши спикеры, половина – приглашенные. Но все же пока от этой идеи отказались.

Почему?

Основная причина – сам формат выступления. Спикеру дается пять минут, в течение которых безостановочно прокручиваются 20 слайдов его презентации. И вот за это короткое время он должен максимально просто и интересно подать свою тему аудитории. Конечно, без специальной подготовки тут не обойтись, а ведь она требует немало времени. Поэтому организовать и подготовить спикеров извне непросто, учитывая, что они весьма занятые люди. Своих, конечно, организовать легче. А внешних, к сожалению, нет.

Мы решили, что будет лучше предложить спикерство всем желающим сотрудникам, а не только топ-менеджерам. Таким образом мы будем развивать наших коллег, давая им возможность не только поделиться своим опытом, но и овладеть искусством публичных выступлений, что немаловажно, особенно для медийщиков.

А журналистов из других медиа приглашать будете?

Конечно! Мы и в прошлые разы приглашали и были рады тому, как медиарынок воспринял наш проект. Надеемся, что и в этом году и в последующие годы StarLight Talks будут интересны и полезны не только для членов нашей команды, но и для всех медийщиков страны.

Фото: Александра Йорк