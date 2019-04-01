▶🔥 Спецвыпуск ТСН «Вибір країни» стал самой рейтинговой программой в день выборов

В день выборов президента Украины из студий под открытым небом новости вели сразу трое ведущих – Алла Мазур с Майдана Незалежності, Лидия Таран – из Центризбиркома, Наталья Мосейчук – с крыши столичного небоскреба. В прямом эфире после закрытия избирательных участков ТСН объявила результаты собственного экзит-пола, а гостям программы стали наиболее авторитетные эксперты, политики, а также были включения с кандидатами в президенты. Над выпуском в течение четырех месяцев работало более 80 человек.

Программа возглавила ТОП по аудитории 18-54 с рейтингом 6.1% / 5.9% (Украина / 50К+), а также была первой по широкой целевой аудитории 18+ с рейтингом 6.8%. Спецвыпуск ТСН «Вибір країни» также уверенно лидировал в слоте показа: доля выпуска по аудитории 18-54 составила 18.5% / 18.2% (Украина / 50К +), среди аудитории 18+ доля составила 16.6%.

Охват выпуска в 19:30 составил 7.6 млн зрителей (4+), что существенно превысило показатели всех других программ в этот день. Общий охват всех выпусков ТСН в день выборов составил 11 млн зрителей (4+).

Семичасовой марафон без перерыва транслировался в социальных сетях ТСН. Меньше чем за полдня он собрал почти 800 тысяч просмотров в YouTube, а стрим на Facebook в совокупности посмотрели более 730 тысяч раз.

Что происходило за кулисами съемочного процесса, смотрите в видео:

Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом 1+1. Показатели рассчитаны для целевых аудиторий: 4+ (Украина), 18+ (Украина) и 18-54 (Украина / 50К+). Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Фото: Пресс-служба ТСН