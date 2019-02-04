🎤⭐Слепые прослушивания 3: реванш Балана и практика блокировок тренеров

Стоило нам только неделей ранее упрекнуть Дана Балана в завышенных критериях отбора в свою команду, как звездный тренер моментально решил исправить ситуацию. Так, если за второй этап слепых прослушиваний команда Балана не пополнилась ни одним вокалистом, то вчера из 9 прошедших в следующий тур пять участников отправились в команду к мировой звезде. Поэтому за три эфира команды тренеров наконец-то практически сравнялись по количеству исполнителей. На сегодняшний день в командах Тины, Потапа и Монатика по 7 человек, у Балана – 8.

Первым на сцену третьих слепых прослушиваний «Голосу країни 9» вышел Валентин Колаковский – вокалист двух кавер-бэндов. 35-летний певец исполнил песню «Кораблі» Hardkiss, сумев своим голосом заинтересовать Потапа и, соответственно, продолжит участие в «Голосі країни».

После Валентина зрители познакомились с Екатериной Бегу. Она родилась в Молдавии и ее кумир – Dan Balan. Именно поэтому девушка пришла на «Голос», в надежде, что земляк услышит ее голос и она получит возможность работать с человеком, творчеством которого восхищается. Девушка исполнила песню Dragostea, развернула к себе все 4 кресла и выбрала команду Дана Балана.

Магдалена Паскар – девушка с ограниченными возможностями. Несмотря на то что она прикована к коляске и пережила за свой юный возраст немало потерь, Магдалена находит смысл жизни в музыке. К исполнительнице развернулись три тренера. Девушка выбрала команду Монатика.

Своим выступлением зажгла сцену София Шафир из Одессы. Девушка больше всего мечтает, чтобы отец гордился ею. Исполнительнице удалось развернуть кресло Дана Балана и теперь она в проекте «Голос країни 9».

Роман Бурасанзве вышел на сцену шестым. Парень пел в бэк-вокале с певцом Dan Balan в туре по Украине. Но, к сожалению, мировая звезда не узнала голос Романа. Поэтому певец будет в команде Тины Кароль, единственного развернувшегося тренера.

Наталья Повстяна уже участвовала в слепых прослушиваниях детского «Голоса», но ни в одну команду так и не попала. На взрослый «Голос» участница пришла за реваншем. Своим достаточно оригинальным исполнением песни Тины Кароль «Сила высоты» девушка развернула всех, кроме, собственно, самой Тины. Вокалистка остановила свой выбор на команде Потапа.

Михаил Димов поразил тренеров и зрителей своим невероятным вокалом. Михаил играет одну из главных ролей во всемирно известном мюзикле Notre Dame de Paris. К певцу развернулись Тина Кароль и Дан Балан. После непростых колебаний вокалист выбрал команду Дана Балана.

Грилли Самуэле родился и жил в Италии до 19 лет. Именно тогда влюбился в украинку и вскоре переехал в Одессу. Своим пением развернул кресло Дана Балана.

Выступлением Владислава Чижикова, харизматичного учителя из Беларуси, закончился третий эфир слепых прослушиваний. Своим голосом он развернул все тренерские кресла. Однако Потап не смог бороться за Влада, поскольку Монатик заблокировал продюсера. Исполнитель выбрал команду Дана Балана.

Напомним, впереди еще 4 эфира слепых прослушиваний, после которых участники смогут перейти к этапу боев. 4-й этап слепых прослушиваний состоится уже в это воскресенье, 10 февраля.