📺Ретро-детектив и современные герои-патриоты: 6 сериалов ICTV, которые выйдут в мае

Программная сетка канала на этот месяц просто пестрит мини-сериалами, которые не только отправят зрителей в годы Второй мировой, но и покажут, какими должны быть современные герои-патриоты.

7 мая в 21:25

О чем сериал: военная драма о выживании, силе воли и патриотизме. Отряд арестованных красноармейцев выслан из военной части. По дороге в лесу на них нападают фашисты, в перестрелке удается спастись только одному. Отступая к своей части, боец видит, что территорию уже оккупировали немцы. Солдат отлично знает местность и принимает решение в одиночку подпольно вести борьбу с захватчиками. Враги открывают охоту на «диверсанта». Сможет ли солдат выжить и победить в этом сражении?

«Приказано уничтожить» (4 серии)

8 мая в 20:05

О чем сериал: военный детектив в стиле ретро, приуроченный ко Дню памяти и примирения. Июль 1941-го. Командование решает применить новое оружие против фашистов: радиоуправляемые фугасы. Оружие действует – враги несут потери. Теперь нацисты бросают все силы на то, чтобы отыскать опасное оружие и обезвредить его. Кроме того, выясняется, что на заводе-изготовителе мин орудует шпион. Главным героям предстоит разоблачить предателя.

«Танк» (4 серии)

9 мая в 20:05

О чем сериал: военно-патриотическая драма о силе духа, основанная на реальных событиях. На заводе изготовили новый экспериментальный танк Т-34. Пока это первый и единственный экземпляр. Чтобы проверить прочность и качество, танк везут на полигон испытаний. По дороге он сбивается с маршрута и останавливается в лесу без горючего. Танк окружают немцы. Экипаж вынужден сражаться, чтобы не дать врагам заполучить ценную боевую машину.

«Конвой» (4 серии)

14–15 мая в 22:20

О чем сериал: еще одна военная драма, повествующая о мужественных и бесстрашных украинских солдатах и нелегком выборе. По сюжету группа украинских солдат везет на аэродром секретный груз. По дороге воины случайно наткнулись на отряд немцев в деревне. Несмотря на приказ не вмешиваться и доставить груз в место назначения, герои пытаются защитить местных жителей. Но фашистов оказывается слишком много и завязывается неравный бой. Теперь перед оставшимися в живых солдатами стоит выбор: спасать секретный груз, спасаться самим или защищать соотечественников и погибнуть в бою.

«В плену у оборотня» (4 серии)

20–23 мая в 21:22

О чем сериал: настоящий мужской экшен с перестрелками, погонями и похищениями. Главные герои – три друга, которые должны пешком перенести через румынскую границу секретный груз. Ставки велики, поскольку семья одного из героев находится в заложниках. И, конечно, путь через границу нелегкий. За грузом ведется ожесточенная охота другими героями сериала. Но остается неизвестным, что же в посылке? Справятся ли с натиском врагов герои фильма?

«Проверка на прочность» (4 серии)

27–30 мая в 21:27

О чем сериал: детективно-криминальная драма об ограблениях, мошенниках и убийстве. Трое друзей организовали бизнес – проверяют надежность охраны банков оригинальным способом: сами их грабят. Потом награбленное возвращают и показывают клиентам, где слабые места в охране. Но оказалось, что на очередное дело их вызвали не клиенты, а преступники. Бандиты не только забрали все деньги, но и оставили троих друзей на месте преступления со всеми «уликами», доказывающими их виновность. Теперь главная задача героев – не попасться самим и отыскать настоящих преступников.

Напомним, в мае мы также ожидаем 10 новых сериалов, среди которых: «Чернобыль», «Уловка-22» и «Благие знамения».

Заглавное фото: ICTV