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Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 216
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Марафон ТСН в день парламентских выборов стал лидером телесмотрения среди других информационных спецпроектов, посвященных этому событию. Как в ТСН подошли к марафону и чем канал привлекал аудиторию – читайте в обзоре «Телекритики».

В день досрочных парламентских выборов на «1+1» состоялся шестичасовой марафон ТСН «Вибір країни» о тонкостях предвыборной кампании и ходе событий в день голосования. Гостями эфира стали лидеры избирательной гонки, зрители также узнавали последнее новости из штабов партий и самых скандальных избирательных участков. На протяжении марафона в шести сюжетах спецпроекта «Тайны Верховной Рады» было предложено вспомнить самые яркие скандалы предыдущих созывов парламента. Кроме того, телеканал удивил размахом съемок ток-шоу «Право на владу», которое снималось в бывшей резиденции Виктора Януковича – Межигорье.

Как результат, марафон ТСН «Вибір країни» и ток-шоу «Право на владу» стали лидерами дня. По аудитории 18-54 (50+) шестичасовой информационный блок уверенно лидировал в прайме – его доля составила 13,1%, рейтинг –2,9%; по аудитории 18-54 (Украина) доля составила 12,2%, рейтинг – 2,7%. По аудитории 18-54 (50+) средняя доля слота 19:30–22:00 составила 15,4%, рейтинг – 3,8%. Как уточняет телеканал, общий охват 6-часового марафона «Вибір країни» составил 7,9 миллиона зрителей (по аудитории 4+). Это самый высокий показатель среди украинских телеканалов. Высокие просмотры были также на YouTube: марафон собрал за неполные двое суток больше полумиллиона просмотров, а «Право на владу» – 300 тысяч.

Марафон стартовал в 18:00 и продолжался непрерывно до 00:30. Первая его часть продлилась 1,5 часа, она началась со студии ТСН, в которой работала Юлия Бориско.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Ведущая ТСН Юлия Бориско

Вторая часть марафона стартовала в привычное для ТСН время (19:30), спецпроект выходил сразу с нескольких площадок под открытым небом. Алла Мазур вела выпуск из центра столицы – на Майдане Незалежности, где была также гостевая площадка. Святослав Гринчук работал на площади Конституции возле Верховной Рады. Внутри парламента работала Ольга Кошеленко, которая представила свой шестисюжетный спецпроект «Тайны Верховной Рады». В 22:00 начался спецвыпуск «Право на владу», который Наталья Мосейчук и Сергей Иванов вели из бывшей резиденции Виктора Януковича – Межигорья. Закончила марафон Юлия Бориско спецвыпуском ТСН за полночь.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабовПервая часть марафона напоминала расширенный выпуск новостей – вышли традиционные в день выборов сюжеты: о том, как проходило голосование (с акцентом на курьезные случаи и скандальные участки), как голосовали лидеры партий, а также как готовятся провести ночь выборов в штабах. В несколько необычной атмосфере были представлены анонсы продолжения марафона.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Алла Мазур на Майдане Незалежности не в «студийном» образе рассказывала о сюрпризах марафона

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Журналист ТСН готовится ко включению с Майдана Незалежности

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Последние приготовления на импровизированной студии на Майдане

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Студия ТСН на Майдане Незалежности

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Студия ТСН на площади Конституции

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Святослав Гринчук на площади Конституции

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Съемка на площади Конституции велась тремя камерами

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Эфир на площади Конституции обеспечивала ПТС

Сидя на лужайке в Межигорье, Наталья Мосейчук делилась тем, что подготовила команда «Права на владу».

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Наталья Мосейчук призналась, что она впервые в Межигорье

Один из первых сюжетов – о том, как голосовали лидеры партий. Владимир Зеленский голосовал в «тесном от охраны и прессы участке в спальном районе Киева» и на этот раз не поддался просьбе журналистов показать бюллетень (что является нарушением). Юрий Бойко голосовал «в селе под Киевом»; Юлии Тимошенко подарили букет цветов, с которым она не расставалась во время голосования. Святослав Вакарчук пришел на участок один, без жены, тогда как Петр Порошенко пришел со всей семьей, отмечали журналисты.

В первом включении из штабов партий журналист ТСН сделал акцент на общей атмосфере в штабах и на том, чем угощали журналистов и гостей.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабовИз штаба «Слуги народа», который разместился, как и штаб президента, в помещении так называемой «вертолетной площадки Януковича», журналист сообщил об импровизированном «боксерском ринге» и «легком алкоголе», который «обещали разливать позже» в честь победы. Журналист из штаба «Голоса» рассказывал о размахе «шведского стола» «молодой партии»: гости «причащались» бутербродами с красной икрой, хамоном, дорогим шампанским. Штаб «Европейской солидарности» из «Мистецького Арсенала» переместился на открытую площадь неподалеку, поэтому из-за дождя, который прошел в обед, желающих посидеть на мокрых стульчиках было мало, рассказывала журналистка в своем включении. Из штаба ОПЗЖ корреспондент сообщил, что он размещен на третьем этаже бизнес-центра «Парус» и начал свою работу утром: с 12:00 в нем регулярно проходили брифинги, блюд было достаточно. Во включении из штаба «Батькивщины» журналистка отметила, что штаба как такового не было: в офис партии на Туровской журналистов пустили только после 19 часов вечера, угощений не было, обещали исключительно пресс-конференцию.

В ходе марафоне несколько раз прозвучала «регламентная» часть избирательного процесса: до 5 августа ЦИК должен подвести окончательные итоги выборов, первое заседание ВР девятого созыва – 9 сентября, «коалициада» – максимум до 8 октября. Отдельный сюжет касался эксклюзивного экзитпола, который по заказу канала «1+1» провели Kantar TNS и Info Sapiens. Было опрошено 40 тысяч избирателей на 600 участках. В отдельном сюжете рассказали о том, во сколько выборы обошлись госказне (2 млрд гривен).

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Алла Мазур и Святослав Гринчук. Марафон «ТСН: Вибір країни»

Включения из ЦИК, кроме статистических данных о явке избирателей, сводились к реакции членов ЦИК на скандалы на избирательных участках. Из регионов были включения из Львова, Одессы (и отдельно из Затоки), Харькова, Запорожья и Днепра. «Фронтовые» сообщения были представлены вперемешку с сообщениями о ходе голосования на Донбассе и трудностями голосования в зоне разграничения – с оккупированной части Донбасса на голосование ехали единицы. Отдельно в ТСН коснулись голосования за рубежом – на момент марафона проголосовали украинцы в Австралии. Их на местных участках было только 50. Проголосовать можно было в 72 странах мира, кроме России. В двух репортажах корреспондентов из Германии и США было показано, как голосуют украинцы в Берлине и Вашингтоне – избирателей было значительно меньше, чем на президентских выборах. В США было открыто лишь 4 участка, украинцы в жару должны были преодолевать сотни километров, чтобы проголосовать.

После обнародования результатов экзитполов начались включения из штабов, где проходили пресс-конференции лидеров партий, прошедших в парламент. В штабе «Слуги народа» результаты экзитпола узнали из эфира «1+1». В зале присутствовал Владимир Зеленский, говорил о новом премьере – неком экономисте с «новым лицом», о борьбе с коррупцией. Кроме того, президент просил «не расслабляться», намекая на внеочередные местные выборы. Святослав Вакарчук рассказывал о первых действиях партии «Голос» в Раде: обещал законы о демонополизации и деолигархизации. Петр Порошенко говорил о НАТО, ЕС и дискредитации со стороны политических оппонентов и силовых органов.

После включений из штабов, отдельные лидеры партий вышли на прямое включение с Аллой Мазур.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков говорил о коалиции и исключил возможность объединения с ЕС и ОПЗЖ

Первым гостем на Майдане у Аллы Мазур был Святослав Вакарчук, который в коротком интервью сообщил, что доволен результатом молодой партии.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Святослав Вакарчук заверил, что «Океан Эльзы» продолжит давать концерты после его прохождения в Раду

Вакарчука в студии на Майдане сменил гендиректор группы «1+1 медиа» и 9-й номер «Слуги народа» Александр Ткаченко.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Александр Ткаченко поделился результатами экзитпола по мажоритарке в Киеве: кандидаты от партии победили на всех 13 округах

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Во время включения с Петром Порошенко экс-президент обвинил российские СМИ и «1+1» в распространении фейков и обещал не допустить ОПЗЖ к созданию коалиции

Алла Мазур отметила, что один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук именно при президентстве Порошенко стал официальным переговорщиком с РФ. На это экс-президент ответил, что назначение было необходимо для результативного освобождения пленных.

Сразу же после этого состоялось включение Юлии Тимошенко.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что ее партия не пойдет в оппозицию

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Последний гость – мэр Львова и лидер аутсайдера выборов, партии «Самопомич», Андрей Садовый

Андрей Садовый считает, что после проигрыша партии ей нужен новый лидер, которого должны избрать члены политсилы. По его мнению, партия не прошла в Раду, в частности потому, что он совмещал работу лидера партии с должностью мэра.

Во время объявления результатов экзитпола и в течение эфира шла речь о возможном прохождении в Раду партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Во время марафона акцентировалось на погрешности соцопроса. Смешко говорил о параллельном подсчете, «который вселяет оптимизм».

Цикл сюжетов «Тайны Верховной Рады» Ольги Кошеленко рассказывал о первом парламенте во времена УССР, об «ауре» здания парламента – «театре под куполом», отношениях президентов с парламентами разных созывов, а также драках, «кнопкодавстве» и коррупции. В сюжетах главными комментаторами были депутаты прошлых созывов: Ярослав Кендзер, Тарас Чорновил и Лилия Григорович, а также Леонид Кравчук и спикеры парламента в разные годы – Александр Мороз, Арсений Яценюк и Андрей Парубий.

В 22:00 начался спецвыпуск ток-шоу «Право на владу» из Межигорья, у которого было две зоны: основная – у входа в «Хонку» и так называемая «лаунж-зона», где другие гости ожидали своего выхода.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Основная студия «Право на владу» у входа в «Хонку»

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Соведущий «Права на владу» Сергей Иванов готовится к эфиру

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Сергей Иванов на фоне лаунж-зоны

Обычно Межигорье работает до 22:00, но для команды «Право на владу» сделали исключение. На телеканале отмечают, что телевизионная съемка такого масштаба в экс-резиденции Януковича проводилась впервые.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

«Право на владу» в Межигорье

«Подготовка студии под открытым небом шла двое суток. Команда проекта построила внушительную сцену напротив «Хонки». В съемке было задействовано более десятка камер, а также квадрокоптеры», – говорится в сообщении телеканала.Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Ток-шоу «Право на владу» Наталья Мосейчук начала в «Хонке» – символе коррупции

Участниками «Право на владу» были: кадидат от «Слуги народа», IТ-предприниматель Давид Арахамия, кандидат от «Батькивщины» Сергей Власенко, пятый номер «ЕС», политолог София Федина, действующий нардеп от «Cамопомочи» Егор Соболев. Среди экспертов – шеф-редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина, экс-ведущий ZIK Остап Дроздов, Алексей Антипович из группы «Рейтинг». В лаунж-зоне своей очереди ждали философ Сергей Дацюк, инвест-банкир Игорь Мазепа, советник президента Игорь Новиков и заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Участники «Права на владу»

Участники обсуждали высокий результат «Слуги народа» и ОПЗЖ, а также коалицию и возможную расстановку сил в Раде. Побочный эффект студии под открытым небом – участники жаловались на комаров и других насекомых.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Дискуссию оживило выступление Остапа Дроздова

Экс-ведущий ZIK говорил о «тренде на махровую украинофобию» в будущем парламенте. Также журналист использовал следующие фразы: «телевизор победил книгу», «примитивность победила образованность», а после пристыдил за безвкусицу зрителей «Сватов», рейтинг которых превзошел рейтинг «Чернобыля». В риторике журналиста прозвучали также следующие сентенции в отношении избирателей: «плебеи», «латентно-ватное население», «постсоветский человек с постсоветской идентичностью».

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Интернет-трансляция шла непрерывно: во время рекламы на «1+1» зрители на YouTube могли видеть, что происходит за кадром ток-шоу

Во второй части программы продолжили говорить о коалиции. Ведущая Наталья Мосейчук назвала партию «Голос» «званой невестой». Ярослав Юрчишин ответил, что в партии «знают жениха только на две трети»: нужно, мол, дождаться, кто пройдет по мажоритарным округам. В результате участники сошлись на том, что «жениху невеста скорее всего не понадобится», так как у партии уже будет большинство.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин

Также обсуждалось укрепление пророссийских сил и «реинкарнации Виктора Медведчука» в большой политике. Ведущие отметили, что возвращение «кума Путина» состоялось впервые после 2004 года силами именно Петра Поршенко и именно он стал «лучшим политтехнологом для Медведчука». Сергей Щербина заметил, что ОПЗЖ как оппозиционная партия сможет претендовать на ряд комитетов и должность вице-спикера.

Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

Шеф-редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина

В финальной части марафона прошел выпуск ТСН с Юлией Бориско со сводкой новостей с марафона и избирательных участков; были включения из проблемных округов в регионах и из Межигорья, где Наталья Мосейчук рассказывала, как под укусы комаров и ползание по гостям жуков прошел эфир, и назвала «Хонку» безвкусной.

Фото: скриншот YouTube, пресс-служба «1+1»

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