Рецепт первенства ТСН в день выборов: Мазур – на Майдане, Мосейчук – в Межигорье и включения штабов

В день досрочных парламентских выборов на «1+1» состоялся шестичасовой марафон ТСН «Вибір країни» о тонкостях предвыборной кампании и ходе событий в день голосования. Гостями эфира стали лидеры избирательной гонки, зрители также узнавали последнее новости из штабов партий и самых скандальных избирательных участков. На протяжении марафона в шести сюжетах спецпроекта «Тайны Верховной Рады» было предложено вспомнить самые яркие скандалы предыдущих созывов парламента. Кроме того, телеканал удивил размахом съемок ток-шоу «Право на владу», которое снималось в бывшей резиденции Виктора Януковича – Межигорье.

Как результат, марафон ТСН «Вибір країни» и ток-шоу «Право на владу» стали лидерами дня. По аудитории 18-54 (50+) шестичасовой информационный блок уверенно лидировал в прайме – его доля составила 13,1%, рейтинг –2,9%; по аудитории 18-54 (Украина) доля составила 12,2%, рейтинг – 2,7%. По аудитории 18-54 (50+) средняя доля слота 19:30–22:00 составила 15,4%, рейтинг – 3,8%. Как уточняет телеканал, общий охват 6-часового марафона «Вибір країни» составил 7,9 миллиона зрителей (по аудитории 4+). Это самый высокий показатель среди украинских телеканалов. Высокие просмотры были также на YouTube: марафон собрал за неполные двое суток больше полумиллиона просмотров, а «Право на владу» – 300 тысяч.

Марафон стартовал в 18:00 и продолжался непрерывно до 00:30. Первая его часть продлилась 1,5 часа, она началась со студии ТСН, в которой работала Юлия Бориско.

Вторая часть марафона стартовала в привычное для ТСН время (19:30), спецпроект выходил сразу с нескольких площадок под открытым небом. Алла Мазур вела выпуск из центра столицы – на Майдане Незалежности, где была также гостевая площадка. Святослав Гринчук работал на площади Конституции возле Верховной Рады. Внутри парламента работала Ольга Кошеленко, которая представила свой шестисюжетный спецпроект «Тайны Верховной Рады». В 22:00 начался спецвыпуск «Право на владу», который Наталья Мосейчук и Сергей Иванов вели из бывшей резиденции Виктора Януковича – Межигорья. Закончила марафон Юлия Бориско спецвыпуском ТСН за полночь.

Первая часть марафона напоминала расширенный выпуск новостей – вышли традиционные в день выборов сюжеты: о том, как проходило голосование (с акцентом на курьезные случаи и скандальные участки), как голосовали лидеры партий, а также как готовятся провести ночь выборов в штабах. В несколько необычной атмосфере были представлены анонсы продолжения марафона.

Сидя на лужайке в Межигорье, Наталья Мосейчук делилась тем, что подготовила команда «Права на владу».

Один из первых сюжетов – о том, как голосовали лидеры партий. Владимир Зеленский голосовал в «тесном от охраны и прессы участке в спальном районе Киева» и на этот раз не поддался просьбе журналистов показать бюллетень (что является нарушением). Юрий Бойко голосовал «в селе под Киевом»; Юлии Тимошенко подарили букет цветов, с которым она не расставалась во время голосования. Святослав Вакарчук пришел на участок один, без жены, тогда как Петр Порошенко пришел со всей семьей, отмечали журналисты.

В первом включении из штабов партий журналист ТСН сделал акцент на общей атмосфере в штабах и на том, чем угощали журналистов и гостей.

Из штаба «Слуги народа», который разместился, как и штаб президента, в помещении так называемой «вертолетной площадки Януковича», журналист сообщил об импровизированном «боксерском ринге» и «легком алкоголе», который «обещали разливать позже» в честь победы. Журналист из штаба «Голоса» рассказывал о размахе «шведского стола» «молодой партии»: гости «причащались» бутербродами с красной икрой, хамоном, дорогим шампанским. Штаб «Европейской солидарности» из «Мистецького Арсенала» переместился на открытую площадь неподалеку, поэтому из-за дождя, который прошел в обед, желающих посидеть на мокрых стульчиках было мало, рассказывала журналистка в своем включении. Из штаба ОПЗЖ корреспондент сообщил, что он размещен на третьем этаже бизнес-центра «Парус» и начал свою работу утром: с 12:00 в нем регулярно проходили брифинги, блюд было достаточно. Во включении из штаба «Батькивщины» журналистка отметила, что штаба как такового не было: в офис партии на Туровской журналистов пустили только после 19 часов вечера, угощений не было, обещали исключительно пресс-конференцию.

В ходе марафоне несколько раз прозвучала «регламентная» часть избирательного процесса: до 5 августа ЦИК должен подвести окончательные итоги выборов, первое заседание ВР девятого созыва – 9 сентября, «коалициада» – максимум до 8 октября. Отдельный сюжет касался эксклюзивного экзитпола, который по заказу канала «1+1» провели Kantar TNS и Info Sapiens. Было опрошено 40 тысяч избирателей на 600 участках. В отдельном сюжете рассказали о том, во сколько выборы обошлись госказне (2 млрд гривен).

Включения из ЦИК, кроме статистических данных о явке избирателей, сводились к реакции членов ЦИК на скандалы на избирательных участках. Из регионов были включения из Львова, Одессы (и отдельно из Затоки), Харькова, Запорожья и Днепра. «Фронтовые» сообщения были представлены вперемешку с сообщениями о ходе голосования на Донбассе и трудностями голосования в зоне разграничения – с оккупированной части Донбасса на голосование ехали единицы. Отдельно в ТСН коснулись голосования за рубежом – на момент марафона проголосовали украинцы в Австралии. Их на местных участках было только 50. Проголосовать можно было в 72 странах мира, кроме России. В двух репортажах корреспондентов из Германии и США было показано, как голосуют украинцы в Берлине и Вашингтоне – избирателей было значительно меньше, чем на президентских выборах. В США было открыто лишь 4 участка, украинцы в жару должны были преодолевать сотни километров, чтобы проголосовать.

После обнародования результатов экзитполов начались включения из штабов, где проходили пресс-конференции лидеров партий, прошедших в парламент. В штабе «Слуги народа» результаты экзитпола узнали из эфира «1+1». В зале присутствовал Владимир Зеленский, говорил о новом премьере – неком экономисте с «новым лицом», о борьбе с коррупцией. Кроме того, президент просил «не расслабляться», намекая на внеочередные местные выборы. Святослав Вакарчук рассказывал о первых действиях партии «Голос» в Раде: обещал законы о демонополизации и деолигархизации. Петр Порошенко говорил о НАТО, ЕС и дискредитации со стороны политических оппонентов и силовых органов.

После включений из штабов, отдельные лидеры партий вышли на прямое включение с Аллой Мазур.

Первым гостем на Майдане у Аллы Мазур был Святослав Вакарчук, который в коротком интервью сообщил, что доволен результатом молодой партии.

Вакарчука в студии на Майдане сменил гендиректор группы «1+1 медиа» и 9-й номер «Слуги народа» Александр Ткаченко.

Алла Мазур отметила, что один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук именно при президентстве Порошенко стал официальным переговорщиком с РФ. На это экс-президент ответил, что назначение было необходимо для результативного освобождения пленных.

Сразу же после этого состоялось включение Юлии Тимошенко.

Андрей Садовый считает, что после проигрыша партии ей нужен новый лидер, которого должны избрать члены политсилы. По его мнению, партия не прошла в Раду, в частности потому, что он совмещал работу лидера партии с должностью мэра.

Во время объявления результатов экзитпола и в течение эфира шла речь о возможном прохождении в Раду партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Во время марафона акцентировалось на погрешности соцопроса. Смешко говорил о параллельном подсчете, «который вселяет оптимизм».

Цикл сюжетов «Тайны Верховной Рады» Ольги Кошеленко рассказывал о первом парламенте во времена УССР, об «ауре» здания парламента – «театре под куполом», отношениях президентов с парламентами разных созывов, а также драках, «кнопкодавстве» и коррупции. В сюжетах главными комментаторами были депутаты прошлых созывов: Ярослав Кендзер, Тарас Чорновил и Лилия Григорович, а также Леонид Кравчук и спикеры парламента в разные годы – Александр Мороз, Арсений Яценюк и Андрей Парубий.

В 22:00 начался спецвыпуск ток-шоу «Право на владу» из Межигорья, у которого было две зоны: основная – у входа в «Хонку» и так называемая «лаунж-зона», где другие гости ожидали своего выхода.

Обычно Межигорье работает до 22:00, но для команды «Право на владу» сделали исключение. На телеканале отмечают, что телевизионная съемка такого масштаба в экс-резиденции Януковича проводилась впервые.

«Подготовка студии под открытым небом шла двое суток. Команда проекта построила внушительную сцену напротив «Хонки». В съемке было задействовано более десятка камер, а также квадрокоптеры», – говорится в сообщении телеканала.

Участниками «Право на владу» были: кадидат от «Слуги народа», IТ-предприниматель Давид Арахамия, кандидат от «Батькивщины» Сергей Власенко, пятый номер «ЕС», политолог София Федина, действующий нардеп от «Cамопомочи» Егор Соболев. Среди экспертов – шеф-редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина, экс-ведущий ZIK Остап Дроздов, Алексей Антипович из группы «Рейтинг». В лаунж-зоне своей очереди ждали философ Сергей Дацюк, инвест-банкир Игорь Мазепа, советник президента Игорь Новиков и заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Участники обсуждали высокий результат «Слуги народа» и ОПЗЖ, а также коалицию и возможную расстановку сил в Раде. Побочный эффект студии под открытым небом – участники жаловались на комаров и других насекомых.

Экс-ведущий ZIK говорил о «тренде на махровую украинофобию» в будущем парламенте. Также журналист использовал следующие фразы: «телевизор победил книгу», «примитивность победила образованность», а после пристыдил за безвкусицу зрителей «Сватов», рейтинг которых превзошел рейтинг «Чернобыля». В риторике журналиста прозвучали также следующие сентенции в отношении избирателей: «плебеи», «латентно-ватное население», «постсоветский человек с постсоветской идентичностью».

Во второй части программы продолжили говорить о коалиции. Ведущая Наталья Мосейчук назвала партию «Голос» «званой невестой». Ярослав Юрчишин ответил, что в партии «знают жениха только на две трети»: нужно, мол, дождаться, кто пройдет по мажоритарным округам. В результате участники сошлись на том, что «жениху невеста скорее всего не понадобится», так как у партии уже будет большинство.

Также обсуждалось укрепление пророссийских сил и «реинкарнации Виктора Медведчука» в большой политике. Ведущие отметили, что возвращение «кума Путина» состоялось впервые после 2004 года силами именно Петра Поршенко и именно он стал «лучшим политтехнологом для Медведчука». Сергей Щербина заметил, что ОПЗЖ как оппозиционная партия сможет претендовать на ряд комитетов и должность вице-спикера.

В финальной части марафона прошел выпуск ТСН с Юлией Бориско со сводкой новостей с марафона и избирательных участков; были включения из проблемных округов в регионах и из Межигорья, где Наталья Мосейчук рассказывала, как под укусы комаров и ползание по гостям жуков прошел эфир, и назвала «Хонку» безвкусной.

Фото: скриншот YouTube, пресс-служба «1+1»