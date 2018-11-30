«Раскрепощение через искусство»: Public Talk Иваны Чаббак

«Телекритика» собрала основные тезисы ее публичного выступления о тайнах актерского мастерства.

Об Украине

Я думаю, это действительно важно, что мы воспринимаем мир единым, а не делим его с учетом границ государств, экономических или религиозных дискурсов. Путешествуя и работая с актерами, сценаристами и продюсерами в разных странах, я замечаю, что люди в мире во многом похожи, и само искусство нас объединяет. В прошлом году меня очень вдохновило количество талантливых людей здесь, уровень их знаний и навыков. Поэтому, когда мне предложили приехать в Украину еще раз, я была рада вернуться. Что мы хотим сделать как команда – это показать украинским актерам мировое качество мастерства, чтобы помочь раскрыть большой потенциал, который у них есть.

О своем методе

Основа моего метода – раскрепощение (empowerment) с помощью искусства. Мы должны брать всю свою боль, страдания, драматичные моменты из жизни, все, что вызывает в нас стыд, и превозмогать это, пропуская через героя и сценарий. И мы должны это делать не только для постановки, но и для самих себя, должны становиться лучше, сильнее. Нужно заставить публику подсознательно перенести эти эмоции на себя. Только так мы можем осознать, что у нас есть сила менять мир с помощью искусства.

Я хочу сказать, что я провожу подобные воркшопы по всему миру, у меня есть актерские школы в разных странах. Путешествуя и работая с актерами, сценаристами и продюсерами по всему миру, я замечаю, что у всех людей в разных странах, у всех нас, одни и те же проблемы и страхи. И просто удивительно, как много мы сможем достичь, если будем работать в команде, вместе играть на сцене. Мы должны прекратить отделять себя от других, должны осознавать себя частью целого. И моя работа состоит в том, чтобы помочь людям это осознать.

Я хочу отметить, что главная цель моей работы – показать зрителю, что он тоже может меняться, как и персонажи, на которых он смотрит в театре или в кино, он тоже может становиться лучше. Зритель тоже должен прийти к своему личностному росту.

О звездах

Брэд Питт пришел ко мне, когда впервые приехал в Лос-Анджелес. Он тогда был никем. Звезды часто приходят ко мне никем, никому неизвестными, многие первое время живут в машинах, работают на ужасных работах. На большинство ваших вопросов о карьере звезд у меня будет один ответ. Я знала их в те времена, когда у них ничего не было. И они тратили все свое свободное время и деньги на образование, это все истории именно об образовании, развитии и очень тяжелом труде. Это то, что делает звезду. Но, вы поймите, это я просто так говорю, что они были никем. Для меня они были всем.

Моя система работы с актерами не из простых. Она использует многие элементы психологии, культурной антропологии и других наук. И это очень тяжелый труд. Это работа над многими деталями, которая важна для актера, для сценариста, для писателя, для всех сфер деятельности. Прилежная работа над деталями делает человека великим.

Об «Оскаре»

У многих людей абсолютно неправильное представление о том, как происходит голосование Киноакадемии на «Оскаре». Это не комиссия, которая собирается, обсуждает номинантов и выбирает победителя. Члены академии получают по почте списки номинантов и самостоятельно выбирают, исходя из своих внутренних предпочтений, личного опыта просмотра кино. Голосование тайное, никто не знает, кто за кого проголосовал. Но, конечно, бывают тут и политические нюансы, можно заполучить поддержку определенных людей, определенных групп в сфере кинобизнеса, чтобы «продвинуть» номинанта. Но вот в прошлом году, например, победила лента Moonlight («Лунный свет»). Это был проект с очень небольшим бюджетом, которые не пытался влиять на кого-то в киноинудстрии и получить поддержку. И так бывает.

Об украинской актерской школе

Мне сложно говорить о вашей актерской школе. Даже о США в этом ключе сложно говорить, в каждом штате есть своя школа, своя кухня, и не одна. Невозможно знать все. Я знаю только то, что образование – это очень важно. Его никогда не бывает слишком много. И я надеюсь, что, какой бы ни была актерская школа в Украине, я смогу добавить что-то сверх того, что у вас уже есть. Это моя работа – добавлять что-то еще, исходя из своего 40-летнего опыта комбинирования и создания техник обучения актерскому мастерству, помогать людям строить успешную карьеру, получать награды. Это то, что я умею делать.

Об исправлении акцента

Моя школа в Лос-Анджелесе – это как ООН. Там можно услышать больше разных акцентов, чем вы можете себе представить. Успешная работа в Голливуде – это не об акцентах, а о навыках и возможностях. Когда-то Шарлиз Терон, которая как раз пробовалась на роль в «Адвокате дьявола», спросила у меня, что ей делать с акцентом. Я посоветовала ей продемонстрировать такую мощную актерскую игру, чтобы авторы фильма сами предложили нанять ей учителя по языку. И они так и сделали. Бывает и так, что роль меняют под акцент актера, если им нравится его игра. Иногда меняют и мужскую роль на женскую, и наоборот, так сильно влияет актерская игра. Игра – это самое важное.

О смежных профессиях

Разные стороны искусства связаны между собой. Нет никаких проблем в том, что актер решил стать музыкантом. Или если музыкант хочет попробовать себя на актерском поприще. У Джареда Лето, например, получается и то, и другое. В сфере искусства нет ограничений, мы их накладываем на себя сами, если, к примеру, хотим преуспеть в каких-то конкретных отраслях. Я вот, например, работала с Beyonce, которая к тому времени была уже известной певицей. После этого у нее вышел альбом Single Ladies, в котором много песен посвящено феминизму и женской тематике. Она начала использовать этот дискурс в творчестве, что только поспособствовало ее карьере. Но не стоит так уж следить за карьерами других людей. Зависть – это черта маленького человека. Большие актеры мыслят масштабно и не отталкиваются от того, что делают другие.

О глубине актерской игры

Мой метод заключается в том, чтобы пропускать через себя боль, комплексы и проблемы, помогать собственному персонажу превозмочь и победить. Таким образом, актер не потеряет себя, когда будет вживаться в образ. Моя работа в том числе и терапевтическая, ваша личность становится сильнее, вы достигаете катарсиса, очищаетесь от негатива и можете закрыть некий гештальт. Это вопрос выбора. Вы можете использовать свои проблемы и боль для самоуничтожения. А можете эти же вещи использовать во благо, в конструктивном русле. Негативные стороны персонажа не обязательно примерять на себя. Вы не должны становиться убийцей, чтобы сыграть убийцу, и можете воплотить героя с героиновой зависимостью, даже если никогда не притрагивались к наркотикам. Это не магия, это просто актерская тяжелая работа. И это большая честь – быть актером, исследовать природу человека на всех уровнях. Если вам досталась роль психопата, не надо думать о том, что вы можете стать психопатом. Воспринимайте это как исследование. Даже у самых плохих поступков есть свои причины. Ваша задача – понять их.

О возрасте

Мы не можем изменить наше прошлое, но можем извлекать уроки из настоящего. Сильвестер Сталлоне пришел ко мне, когда ему было уже 68 лет. Он уже был известным актером, заработал много денег, но он хотел достичь большего и уметь больше. И это прекрасный пример того, что никогда не поздно учиться, не стоит переставать учиться в любом возрасте.

Фото: Анна Федорук