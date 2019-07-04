Профессия актер озвучки: Юрий Коваленко про имитацию звуков и работу над «Тачками»

Актер Юрий Коваленко – бренд-войс множества телеканалов, талантливый имитатор голосов и даже звуков живой природы. Но его самые известные роли – персонаж украинской версии «Тачки» грузовик Сырник и около 30 героев «Симпсонов».

6 и 7 июля Высшая школа Media&Production проведет авторский интенсив-курс от Юрия Коваленко, на котором любой желающий сможет овладеть искусством голоса, озвучивания и имитации звуков. Тем, кто хочет освоить искусство публичных выступлений, Юрий поможет найти свой голос и овладеть алгоритмом развития звучания собственного голоса.

О профессии актера озвучки

Моя профессия – важная часть творчества. Дублируя проекты, я стараюсь адаптировать текст под украинского слушателя, всегда стараюсь добавить изюминку от себя. Например, во время работы для нишевых каналов я должен звучать по-разному. У меня свой подход и к женской аудитории канала «Бигуди», и при дубляже мультфильмов и промо для телеканала «ПлюсПлюс», и к мужской аудитории «Униан ТБ». Я перевоплощаюсь в разных героев, чувствую настроение каждого. Специфика моей профессии – меня не узнают в лицо. Поэтому я ищу свои роли среди людей. Внимательно слушаю что и как они говорят. Признаюсь, забавно слушать, как обо мне говорят посторонние. В дружеском кругу прошу, чтобы меня представляли новым знакомым дальнобойщиком – люблю послушать, понаблюдать, как будет развиваться беседа. Как правило, посередине общения мои друзья раскрывают секрет и представляют меня как голос машинки Сырника из «Тачек». И, конечно же, все сразу вспоминают меня и мой голос.

О старте карьеры и расширении творческих рамок

Да. Я актер театра и кино, и в дополнение – актер разговорного жанра. Проработал в театре 8 лет, сейчас редко снимаюсь. В моем случае победил голос, зачем же занимать нишу других актеров? Я буду делать то, в чем чувствую себя максимально комфортно. Актеров тысячи, но успешными становятся лишь единицы: очень яркие либо же универсальные, или самородки.

На старте моей карьеры мне говорили: «Что он может как актер? Говорунов много». Как видите, меня это не остановило. Я чувстовал, что мой талант особенный. В Бессарабии (Одесская область – ред.) я научился имитировать звуки природы. Голоса и языки пришли потом. Хочу даже написать об этом книгу, ведь то, что я делаю и чему учу своих студентов, – это, по сути, язык предков. Раньше не было букв и слов, люди говорили звуками, возгласами, которые даже сейчас всем понятны.

Знаете, у меня были такие моменты, когда режиссер сам просил сымитировать звук, потому что ему трудно искать в папке нужный саунд. Мои умения удобны, но профессия имитатора уходит из-за технологического прогресса.

О мечте и планах на будущее

Моя мечта – создать театр, в основе которого – имитация звуков. На моем YouTube-канале «Доктор звук» есть ролики с имитацией оркестра, звуков природы и прочее. Я это делаю один, что занимает много времени. А в театре будет около 15 актеров, которые будут заниматься, воспроизводить тот же оркестр под ролики с природой, добавим запах, ветер и еще ряд эффектов.

Человеческое ухо воспринимает звуки, созданные человеком, гораздо лучше, чем искусственные саунды

Человеческое ухо воспринимает звуки, созданные человеком, гораздо лучше, чем искусственные саунды. Поэтому главное в моем театре – акцент на естественность, которая заразительнее и приятнее органам слуха.

О звуковой памяти

Звуки храню в библиотеке памяти, которая находится в моей голове, и демонстрирую ее даже на лекциях. Кстати, о преподавании. В КНУКиМ Поплавский предложил выбрать со всего потока 10 студентов для обучения звуковой имитации, не понимая, насколько трудно найти из тысячи именно ту десятку самородков. Это Богом поцелованные люди. Нельзя научить всех людей имитировать звуки, для этого нужны задатки. Можно научить неплохо или хорошо играть на скрипке, рисовать (ведь в процессе такого обучения можно указывать на ошибки!). А объяснить, описать несовершенство звука – очень трудно. Поэтому, из-за трудностей в поисках профессионалов, мой театр – это пока что мечта.

О перспективности профессии озвучки

Озвучка очень перспективна и востребована. Очень много случаев, когда звездам нужен дубляж, особенно когда дело касается украинского языка. Профессия перспективна на радио, в анимации, рекламе, в любом ролике в принципе, полезна в жизни. Она учит мастерству импровизации. Я часто грешу импровизацией, но никогда не перечеркиваю работу сценаристов, однако в большинстве случаев мои фразы звучат натуральнее, чем прописанные в сценарии. Они нравятся зрителю больше, потому что я вникаю в персонажа и становлюсь его частью.

Музыкальный вкус, любая тяга к творчеству – это вообще полезная штука. В любой профессии она не позволяет быть зашоренным. Поэтому не ограждайте детей от искусства: если ребенок тянется к этому, то пускай тянется: он чувствует и сам знает, что для него лучше.

С двухтысячных годов я балуюсь адаптацией, внедряю наш колоритный украинский юмор. Что-то типа Валеры вместо Джона, шутки о Шулявке в американском фильме и прочее. В Симпсонах я часто использую украинские шутки, и на них положительно реагируют зрители. Украинский прекрасен, со всеми его тонкостями и особенностями.

В Симпсонах я часто использую украинские шутки, и на них положительно реагируют зрители. Украинский прекрасен, со всеми его тонкостями и особенностями

Мы стараемся использовать литературную речь и абстрагироваться от суржика, что не всегда получается. Ведь он вносит в литературную речь колорит, который присущ только нам. Но вообще я считаю, что каждый уважающий себя гражданин должен знать и владеть «державною мовою».

О языковых квотах

Борьба между двумя языками идет давно, и она выгодна части политиков. Взгляните хотя бы на население Донбасса, Луганской области, которые в ужасе думали, что «все, украинизация, завтра за незнание государственного языка будут убивать». Со временем мы все понимаем, что неважно, на каком языке ты говоришь и каким свободнее владеешь, но наши дети, которым жить в этой стране, обязательно должны знать украинский. Язык и технологии необходимы современным детям.

Любимые проекты

Мне нравится все то, что потом нравится зрителю. «Симпсоны», «Тачки», «Сезон охоты», «Пираты Карибского моря», «Шел трамвай номер 9», «Злыдни», «Кирилл Кожемяка», «Лиса и дрозд». Запоминаются и мультфильмы, и фильмы, которые свели меня с великими людьми. Например, когда я приезжал в Москву и озвучивал голоса Сталина или Левитана. Благодаря международным фестивалям я попал на Плюсы, хотя заочно там уже работал (озвучивал для них проекты).

Об украинском рынке озвучки

В Украине есть несколько в хорошем смысле «монстров» озвучки – студий дубляжа. Называть не буду, боюсь кого-то забыть. Они качественно делают работу, озвучивают в основном голливудские, импортные фильмы, оснащены сверхсовременной аппаратурой. Там сидят гениальные режиссеры, хорошие актеры разных возрастов. Также очень много маленьких студий, они рождаются, у них есть деньги и они хотят реализовывать себя в более узких сферах, как YouTube. Приходит время, когда маленькие наступают на пятки большим, и это также стимул к прогрессу.

Я очень рад расцвету отечественного кинематографа и талантов украинских актеров, режиссеров, сценаристов. Да, некоторые фильмы, бывает, не оправдывают ожидания, но мы все учимся на ошибках. В большинстве они справляются. Но бывает, что слышу отзывы о том, что голос не соответствует персонажу, не его это.

В Голливуде практикуют приглашать звезд для озвучки мультфильмов, причем очень часто. И результат успешен. Такое делают и у нас, но у нас очень ограниченное количество звездных актеров. В основном, со смежных профессий: ведущие, медиа-персоны. Я даже за то, чтобы в озвучке были звезды от всех профессий. Пускай даже возьмут профессора медицины, но звезду своего дела. Вот иногда смотришь на человека и тут же видишь его персонажа. И таких случаев много.

Никогда не думал, что буду заниматься педагогической практикой. Продолжать эту деятельность мотивирует отдача. Я понял, что отдавать – это очень классная вещь. Я должен передать свой дар еще кому-то. И я заметил, что чем больше «раздаю» свои умения, тем удачливее складываются обстоятельства в жизни.

Авторский обучающий курс

Совместно с Media&Production мы запускаем обучающий курс для всех, кто хочет овладеть своим голосом и научиться им пользоваться для публичных выступлений, например. Это будет интенсив, 6-7 июля. 10 часов по 5 часов на каждый день. Мой курс на три месяца – это 8 занятий в месяц. А интенсив – это емкие 2 дня со сплошными практическими занятиями. Интенсив дает возможность быстро освоить много практик, упражнений и овладеть алгоритмом развития звучания собственного голоса. Но сразу предупреждаю, что после обучения вам нужно будет продолжать самостоятельно работать над развитием своего звучания. В этом процессе важно обладать самомотивацией. На интенсивный курс я особенно приглашаю дикторов, режиссеров, журналистов, публичных людей. В работе с голосом нет возрастных ограничений, кроме имитации, там я рекомендую начинать не раньше 17 лет (после мутации голоса).

На занятиях я объясню, почему звукоимитацией ни в коем случае нельзя заниматься до ломки голоса. До 17 лет я всем в этом направлении говорю «извините, обратитесь ко мне позже». А просто голосом и дикцией можно заниматься даже с детского сада. При создании курса я собрал воедино все навыки за 30 лет личной практики, отбросил все, что менее важно, и составил комплексную программу. Во многих есть талант красиво разговаривать, но он спит. Звук не имеет границ языка, поэтому умение, которое я преподаю, применяемо в целом к речи.

Многие люди заинтересованы возможностью управлять своим голосом и хотят получать подобный навык. Я провожу курсы в разных городах Украины. После Киева еду во Львов. Может быть в Харьков. Владение голосом – очень полезная вещь и для журналистов, и для актеров, и для публичных деятелей, ведущих. Во многих есть талант красиво разговаривать, но он спит. Я же помагаю его раскрыть.

Фото: 1+1 media