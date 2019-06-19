Премьера сериала «Чернобыль» на «1+1» стала лучшей программой июня на украинском ТВ

Вчера, 18 июня, на «1+1» состоялась украинская телепремьера сериала «Чернобыль». Общий охват аудитории продукта составил почти 5 миллионов телезрителей (4+ Украина).

«1+1» получил эксклюзивное право на показ проекта «Чернобыль» в Украине еще до показа на НВО. Премьера сериала об украинской трагедии, которая всколыхнула мир, стала лучшей программой июня по аудитории 18-54 (Украина) и 18-54 (50 тыс.+) среди всех телеканалов Украины. Показ первой серии прошел с рейтингом 4,5% и долей 18,6% по аудитории 18-54 (Украина) и 4,2% и 17.2% по аудитории 18-54 (50 тыс.+). Во время показа второй серии показатели выросли – 5,8% и 20,8% по 18-54 (Украина) и 5,4% и 20,9% по 18-54 (50 тыс.+). Сериал «Чернобыль» стал лидером слота по аудиториям 18-54 (Украина) и 18-54 (50 тыс.+). Общий охват зрителей составил 4,9 миллиона человек (4 + Украина).

После показа проекта на «1+1» в сети поднялась новая волна обсуждений сериала и Чернобыльской трагедии: «Тяжелый и гениальный сериал. Актерам, гримерам, сценаристу и режиссеру можно сразу вручить “Оскар”. Смотреть без слез и боли невозможно; Катастрофа века! Последствия которой только начинаем поглощать…»

Напомним, ранее украинские звезды поделились мыслями и впечатлениями от сериала «Чернобыль». А «Телекритика» в 10 пунктах подытожила, как «Чернобыль» повлиял на культуру и бизнес, и рассказала, что создателей сериала уже дважды пытались уличить в плагиате.

Показ сериала на «1+1» продолжается – сегодня, 19 июня, в 20:45 выйдут 3 и 4 серии, а 20 июня – пятая, финальная.

Также сериал можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении 1+1 video, объединяющем весь контент, который был показан в эфире телеканалов «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», УНИАН-ТВ, 1+1 International, и позволяет смотреть любимые фильмы и сериалы в любое удобное для зрителя время.

Фото: «1+1»