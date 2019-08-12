Порошенко хочет пройти детектор лжи на «Прямом»

Экс-президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что готов пройти детектор лжи в прямом эфире на канале «Прямой». Об этом он сообщил в ходе брифинга, который он дал после допроса в ГБР. Председатель ГБР Роман Труба не исключает, что экс-президент пройдет полиграф в ведомстве.

У экс-президента уже есть перечень вопросов от телеканала. «Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. В то же время на “Прямом” канале те вопросы (у меня есть этот перечень), которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на “Прямом” канале в прямом эфире. Когда я это предложил – у них (ГБР. – Ред.) большого энтузиазма по этому поводу не было», – рассказал президент, не сообщив, каким образом получил вопросы от телеканала.

Директор ГБР Роман Труба в Telegram сообщил, что сегодняшний допрос экс-президента длился два часа и касался дела купли-продажи телеканала «Прямой», по которому Петр Порошенко проходит как свидетель. Он предположил, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа.

Напомним, Порошенко также заявил о попытках рейдерства «Прямого» со стороны Андрея Портнова, отрицая свою причастность к телеканалу. Адвокат экс-гаранта Игорь Головань выразил мнение, что у ГБР нет необходимости в проведении допросов, вызовы на допрос делаются якобы «для шоу».

3 июля Андрей Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей ГБР по его заявлению о доступе к документам на предприятие «Кузня на Рыбальском» (продано осенью 2018-го Сергею Тигипко) и телеканале «Прямой». По утверждению Андрей Портнов, акции телеканала были оформлены Петром Порошенко на кипрскую компанию через «подставное лицо» – экс-регионала Владимира Макеенко, а данная сделка, как и финансирование канала, осуществлялось «украденными из украинского бюджета деньгами, отмытыми в офшорных зонах, недополученными в виде налогов, проведенными между подставными лицами и оформленными фиктивными торговыми операциями в иностранных юрисдикциях».

Отметим, телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017 года, заменив собой телеканал «Тонис», который в 2011–2017-м связывали с Александром Януковичем. Экс-регионал Владимир Макеенко появился в структуре собственности телеканала в марте 2017-го, став владельцем 9,5% «Тониса», а уже в июле 2017 года ему напрямую принадлежало 100% телеканала. Он уверял членов Нацсовета, что купил канал на средства, заработанные от продажи доли в страховой компании.

Официально «Прямой» принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником СМИ называли Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера экс-президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Порошенко. Сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью 2017-го в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

24 июня состоялось собрание коллектива «Прямого» с официальным владельцем Владимиром Макеенко, на котором присутствовал Петр Порошенко. В ходе встречи Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве нового руководителя канала, а Петр Порошенко поблагодарил коллектив за поддержку. Во время избирательных кампаний телеканал критиковали за пиар власти и Петра Порошенко, совмещаемый с критикой в ​​адрес главных оппонентов – Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Также телеканал отличился пиаром кандидата в президенты Юрия Бойко.

Фото: Анна Федорук