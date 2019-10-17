Поменялся день выхода реалити «Громада на мільйон. Спеціалісти» на «1+1»

Социальное реалити «Громада на мільйон. Спеціалісти» на «1+1» будет выходить в другой день. Теперь проект можно увидеть в эфире каждое воскресенье в 9:45. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Участники международного сезона этого социального реалити: учителя, врачи, отельеры, специалисты отделов по туризму, культуре и молодежной политике, руководители сел и общин — на неделю отправляются в другие общины на аналогичную должность для обмена опытом. Всего в новом сезоне приняли участие 16 специалистов из шести европейских стран: Украины, Финляндии, Германии, Италии, Эстонии и Франции.

20 октября канал покажет выпуск про обмен семейных врачей. Специалист из Вознесенской общины на Николаевщине Павел поедет в «силиконовую долину» Европы — Эстонию, а врач Эль-Молл из холодного Балтийского края окажется в солнечной Украине.

Напомним, ранее стало известно, когда на телеканале «Украина» выйдет сериал «На твоей стороне», снятый по турецкому формату.

Фото: «1+1»

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