🎭 Политических ток-шоу под выборы много не бывает

Еще весной этих выборов никто не ждал. Поэтому, обсудив вдоволь гонку Порошенко и Зеленского, некоторые проекты свернули на время свои площадки. Как «Телекритика» писала ранее, первым о возвращении своего политического проекта «Главная тема. Выбор» в эфир заявил телеканал «Украина». Ключевое изменение, внесенное авторами проекта за месяц вне эфира, – новые ведущие. К неизменной Елене Кот присоединились титаны «Украины» Олег Панюта и Анна Панова.

Правда, на рейтингах это пока никак не сказалось. Проект, как собирал до 7% доли (на 5% ниже средней доли по каналу), так и продолжает собирать.

Сегодня «UA:Перший» объявил, что тоже не собирается оставаться в стороне и возвращает в эфир «Зворотний відлік» с припиской «Парламентские». Если телеканал «Украина» обо всех изменениях заявил еще до премьеры, «Общественное» с этим пока не спешит, только уточняет, что проект все-таки удалось обновить за тот период, когда он не выходил в эфир.

Что из этого получилось, можно будет посмотреть уже в понедельник, 17 июня, в 21:30 и в субботу, 22 июня, в 16:30.

Также еще 26 мая в эфире телеканала Newsone появился новый проект под названием «Реальная экономика», который подразумевает дискуссию украинских политиков, экономистов и иностранных экспертов на тему экономической ситуации в стране, а также прогресса реформ и затрат на них.

«Это эксклюзивный проект на украинском телевидении, в котором не профессиональный телеведущий, а компетентный эксперт по экономическим вопросам будет вести с гостями дискуссии на стратегически важные темы, которые будут понятны каждому украинцу», – описывает проект телеканал Newsone.

3 и 7 июня телеканал Newsone пополнился еще двумя политическим проектами – в эфир вышел обновленный проект «Эпицентр украинской политики» с Вячеславом Пиховшеком, а также «Противостояние» с Василием Головановым и Дианой Панченко. Примечательно, что, несмотря на схожесть форматов, темы у двух политических адреналин-шоу (так их называет сам телеканал) достаточно разные.

Если «Эпицентр украинской политики» пробует смоделировать состав будущей Верховной рады, разбирая списки партий, то «Противостояние» затрагивает более общие темы, например, вход Украины в НАТО или визит президента Зеленского в Брюссель.

Напомним, среди тех проектов, которые не брали отгулов между президентскими и парламентскими выборами – «Пульс» на «112 Украина», «Право на владу» на «1+1», «Свобода слова» на ICTV, «Украинский формат» на Newsone.

Заглавное фото: «UA:Перший»