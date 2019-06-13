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🎭 Политических ток-шоу под выборы много не бывает

от Telekritika
От Telekritika 91
Главная ТВОбзоры 🎭 Политических ток-шоу под выборы много не бывает

До досрочных парламентских выборов в стране осталось чуть больше месяца. Пока аналитические компании проводят всяческие опросы, чтобы составить рейтинги политических партий и объединений, телеканалы не упускают свой шанс на успех – массово запускают и возвращают в эфир политические ток-шоу.

Еще весной этих выборов никто не ждал. Поэтому, обсудив вдоволь гонку Порошенко и Зеленского, некоторые проекты свернули на время свои площадки. Как «Телекритика» писала ранее, первым о возвращении своего политического проекта «Главная тема. Выбор» в эфир заявил телеканал «Украина». Ключевое изменение, внесенное авторами проекта за месяц вне эфира, – новые ведущие. К неизменной Елене Кот присоединились титаны «Украины» Олег Панюта и Анна Панова.

Панюта,Кот,Панова_Головна тема

Ведущие проекта «Главная тема. Выбор»

Правда, на рейтингах это пока никак не сказалось. Проект, как собирал до 7% доли (на 5% ниже средней доли по каналу), так и продолжает собирать.

Сегодня «UA:Перший» объявил, что тоже не собирается оставаться в стороне и возвращает в эфир «Зворотний відлік» с припиской «Парламентские». Если телеканал «Украина» обо всех изменениях заявил еще до премьеры, «Общественное» с этим пока не спешит, только уточняет, что проект все-таки удалось обновить за тот период, когда он не выходил в эфир.

Ведущие Обратный отсчет

Что известно точно – ведущие на проекте останутся прежними. Это Павел Казарин и Мирослава Барчук

Что из этого получилось, можно будет посмотреть уже в понедельник, 17 июня, в 21:30 и в субботу, 22 июня, в 16:30.

Также еще 26 мая в эфире телеканала Newsone появился новый проект под названием «Реальная экономика», который подразумевает дискуссию украинских политиков, экономистов и иностранных экспертов на тему экономической ситуации в стране, а также прогресса реформ и затрат на них.

🎭 Политических ток-шоу под выборы много не бывает

««Реальная экономика», кадр из эфира от 2 июня

«Это эксклюзивный проект на украинском телевидении, в котором не профессиональный телеведущий, а компетентный эксперт по экономическим вопросам будет вести с гостями дискуссии на стратегически важные темы, которые будут понятны каждому украинцу», – описывает проект телеканал Newsone.

3 и 7 июня телеканал Newsone пополнился еще двумя политическим проектами – в эфир вышел обновленный проект «Эпицентр украинской политики» с Вячеславом Пиховшеком, а также «Противостояние» с Василием Головановым и Дианой Панченко. Примечательно, что, несмотря на схожесть форматов, темы у двух политических адреналин-шоу (так их называет сам телеканал) достаточно разные.

Ведущий Эпицентра украинской политики

Вячеслав Пиховшек, ведущий проекта «Эпицентр украинской политики»

Если «Эпицентр украинской политики» пробует смоделировать состав будущей Верховной рады, разбирая списки партий, то «Противостояние» затрагивает более общие темы, например, вход Украины в НАТО или визит президента Зеленского в Брюссель.

🎭 Политических ток-шоу под выборы много не бывает

Диана Панченко и Василий Голованов, ведущие проекта «Противостояние»

Напомним, среди тех проектов, которые не брали отгулов между президентскими и парламентскими выборами – «Пульс» на «112 Украина», «Право на владу» на «1+1», «Свобода слова» на ICTV, «Украинский формат» на Newsone.

Заглавное фото: «UA:Перший»

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