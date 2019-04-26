🎤Победительница «Голосу країни 9» отправится с Даном Баланом во всеукраинский тур
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🎤Победительница «Голосу країни 9» отправится с Даном Баланом во всеукраинский тур

от Telekritika
От Telekritika 74
Главная Новости 🎤Победительница «Голосу країни 9» отправится с Даном Баланом во всеукраинский тур

Звездный тренер девятого сезона главного вокального конкурса страны Дан Балан позвал свою подопечную Оксану Муху поехать с ним в концертный тур. В планах артистов – посетить 11 городов Украины.

Если в прошлых сезонах конкурса победителям помимо квартиры или денежного приза доставалась ротация на радио, то в этом году приятным бонусом для молодых артистов станут совместные выступления с тренерами на концертах. Так, еще на этапе боев Потап заявил, что финалиста из своей команды позовет выступить вместе с ним. Правда, подробностей совместного выступления тренер пока не озвучил. Его коллега по судейству Дан Балан куда быстрее определился с датами и местами.

🎤Победительница «Голосу країни 9» отправится с Даном Баланом во всеукраинский тур

Дан Балан и Оксана Муха в студии «Сніданку з 1+1». Фото: «1+1»

Согласно заявлению пресс-службы «1+1», Дан вместе с Оксаной Мухой отправятся в тур уже 24 мая. Первым городом, с которого артисты планируют начать свой вояж, станут Черновцы.

Оксана Муха рассказала, что была очень удивлена такому предложению.

«Для меня было большим счастьем спеть в финале в дуэте со своим тренером. Еще и украиноязычную песню, причем его авторскую! На следующий день после нашей победы Дан предложил записать песню «Надо» в студии. Я была просто поражена таким предложением. А когда впоследствии получила приглашение поехать в тур в качестве специальной гостьи, просто не могла поверить во все происходящее. Для меня это большой подарок. В планах – петь дуэтные песни, а также исполнить несколько сольных композиций. Уже не могу дождаться этих концертов. Особенно важно для меня, что тур охватывает восток и юг Украины, куда я давно мечтала поехать с украинской песней», – поделилась победительница.

Напомним, 21 апреля в суперфинале «Голосу країни» подопечная Дана Балана Оксана Муха получила наибольшую поддержку зрителей, которые подарили ей победу в девятом сезоне проекта. Серебряным призером стала Карина Арсентьева из команды Потапа.

Заглавное фото: «1+1»

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