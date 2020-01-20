Мошенники атакуют «умное» ТВ украинцев для вымогания денег

Мошенники блокируют «умные» телевизоры украинцев, подключенные к интернету. Эта афера в Украине набирает популярность. О ней, а также о том, как обезопасить Smart TV, сообщают новости «Сегодня» на канале «Украина».

Стратегия злоумышленников основана на том, что антивирусы для Smart TV начали появляться недавно. Преступники заражают подключенные к интернету гаджеты пользователей, крадут их персональные данные и блокируют работу устройства. За возобновление функционирования телевизора требуют заплатить выкуп.

На примере пользователя в сюжете сообщается, что на экране предлагали отправить SMS на определенный номер. Телевизор был на гарантии, поэтому герой сюжета отвез его в сервис. Там ему сообщили, что случай негарантийный и ремонт обойдется в 4 000 гривен.

Эксперт по технической безопасности Александр Илюша говорит, что подобная атака является распространенной практикой. Злоумышленники могут не только похитить персональные данные и заблокировать гаджет, но и внедрить свой шпионский модуль. Так они смогут перехватывать информацию со встроенных в телевизор микрофона и видеокамеры. О такой опасности ранее предупреждало ФБР.

Для защиты эксперты советуют установить антивирус на свой «умный» телевизор, а также раз в месяц менять пароли. Они также рекомендуют разделить домашнюю сеть на сегменты, собрав в одном компьютеры и ноутбуки, а в другом — прочие гаджеты.

Отметим, безопасность Smart TV уже не впервые поставили под сомнение.

Фото: pixabay

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