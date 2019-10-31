Молодежь стала меньше качать пиратский контент – исследование

Ведомство по интеллектуальной собственности европейского союза опубликовало исследование, согласно которому 51% молодых жителей Евросоюза (от 15 до 24 лет) за последний год не скачивали никакого пиратского контента. Об этом пишет TorrentFreak. Цель данного исследования – лучше понять, какие драйверы и барьеры наиболее сильны для молодежи при приобретении цифрового контента.

1/3 признались, что используют нелегальные сайты с бесплатным контентом. 80% опрашиваемых используют лицензионные ресурсы.

Типы контента, который чаще всего скачивают: 97% молодежи скачивают или стримят музыку; 94% — качают фильмы и сериалы; 92% — игры; 82% — образовательные программы и 76% выбирают ТВ-шоу и спорт.

За этот контент платят не все пользователи. Согласно исследованию, нелицензионные источники использует треть опрошенных. Тем не менее, это на 5% ниже результатов аналогичного исследования в 2016 году.

У нелегальных потребителей своя закономерность: из 33%– 21% заявили, что они намеренно выбирают пиратский контент, а 12% заявили, что пользовались данными возможностями неспециально.

Среди мотивов для преднамеренного использования незаконных источников выделяют следующие: 56% указывают на высокую цену (что на 10% ниже, чем в 2016 году), 30% говорят, что они часто используют нелегальные платформы из-за того, что контент недоступен на законных основаниях, а 26% считают, что пиратские сайты предлагают больший выбор.

В общей сложности пиратскими ресурсами пользуется не больше 45%. Так, больше всего потребляют пиратский контент в Литве (45% опрошенных), Эстонии (39%), Греции (34%), Португалии (34%) и на Кипре (32%). Меньше всего — в Германии (13%), Великобритании (14%), на Мальте (15%).

Фото: EUIPO

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