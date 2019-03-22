Первое появление двойника Владимира Зеленского в «Вечернем квартале»

Первая часть «Вечернего квартала» сразу после премьеры возглавила тренды украинского YouTube и побила телевизионные рейтинги. Во втором выпуске команда «Квартала» представят пародию на проект «В гостях у Гордона», создателя которого спародировал Евгений Кошевой. Причем, согласно задумке авторов, он будет брать интервью тоже у Дмитрия Гордона, которого сыграл сам тележурналист:

– Скажите, Дмитрий, а вам никогда не приходилось брать интервью у Евгения Кошевого?, – спросит актер «Квартала» в образе телеведущего.

– Приходилось. Хотя уместнее будет сказать – «пришлось». Однажды Евгений стал гостем моей программы, после того как я совершенно случайно ответил на его звонок, – ответит Гордон.

Одна из немногих миниатюр, в которой примет участие сам лидер студии Владимир Зеленский, будет посвящена допросу его «двойника», который впервые появится на сцене. Во время этого «интервью» Владимир признается, когда он первый раз поцеловался, как его дома называет жена, и был ли у него роман с Еленой Кравец.

Из звезд в шоу выступят Tayanna, Ирина Билык и другие артисты. Старт программы – в 21:40 на канале «1+1».

Фото: PR-служба «Квартал 95»