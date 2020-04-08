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Пасха на «Интере» – трансляция богослужения, «Слово Предстоятеля» и «Тысяча лет на Афоне»
НовостиТВ

Пасха на «Интере» – трансляция богослужения, «Слово Предстоятеля» и «Тысяча лет на Афоне»

от Telekritika
Telekritika 202

Телеканал подготовил праздничную программу.

На христианский праздник Пасху, «Интер» подготовил специальную программу. Традиционно в эфире телеканала – трансляция главных событий пасхальных дней. Об этом сообщает пресс-служба «Интера».

В субботу, 18 апреля, в 05:40 выйдет документальный проект «Паломничество на Святую Землю». Фильм расскажет о небольшой территории, на которую каждый год приезжают сотни тысяч паломников. Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» пройдет по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

В 06:35 на «Интере» – выпуск программы «Слово Предстоятеля», в котором телезрителей ждет обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий расскажет о Великой субботе, предшествующей дню Светлого Христового Воскресения.

В 06:40 – документальный проект «Тысяча лет на Афоне» – о единственной в мире монашеской республике. Съемки фильма проходили в год тысячелетнего юбилея древнерусского монашества на Афоне. Создатели картины совершили восхождение на Святую Гору и посетили места, связанные с историей древнерусского монашества на Святой Горе.

В 13:00 смотрите прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.

А в 23:00 в эфире «Интера» – прямая трансляция Пасхального богослужения Украинской Православной Церкви.

Также в субботу и в воскресенье, 18 и 19 апреля, «Интер» покажет пасхальное поздравление Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Напомним, ранее «Интер» анонсировал показ военных фильмов.

Фото: «Интер»

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