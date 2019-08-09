Отец из Израиля и 20-летние дети: на СТБ рассказали, чего ждать в новом сезоне «Наречена для тата»

Как мы помним, в 2018 году СТБ смело экспериментировал с форматами, запуская в эфир разнообразные новые проекты. Но прижиться и понравиться зрителям получилось далеко не всем. «Наречена для тата» оказался именно тем проектом, который все же продлили и продлили сразу аж на три сезона.

Что изменилось с первого сезона? Во-первых, авторы проекта расширили географию. Героями реалити станут отцы из разных уголков Украины, а также отец-одиночка из Израиля. Во-вторых, возраст участников тоже поменялся. К примеру, детям некоторых героев будет от 5 до 20 лет.

Как искали пары? С помощью специальной программы совместимости опытные психологи определяют пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. В процентном соотношении их совместимость составляет не менее 70. По правилам проекта, героини проводят месяц в доме мужчин. Все это время они занимаются бытом, ходят на свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

«Нас очень радует, что из пяти пап, которые участвовали в первом сезоне проекта, уже двое женились! Юрий Шпилька и Таня Сирица создали семью после окончания проекта, а Марат Осипов сделал предложение девушке, с которой строил отношения до участия в реалити. Проект помог ему разобраться в себе и понять, что для него на самом деле важно. Опыт первого сезона показал, что наличие детей от предыдущего брака – не проблема для создания новых отношений. А отцов, желающих найти любовь, в Украине и за ее пределами очень много! В этом году к нам пришло гораздо больше анкет, чем в прошлом. И не только от взрослых. Нам писали даже дети потенциальных героев, – рассказывает директор студии, которая производит проект, Анна Калина. – Кстати, к вопросам в анкете нужно относиться очень ответственно. Один из отцов, например, в графе «желаемый возраст второй половинки» написал, что ему не принципиально, сколько лет будет невесте. Представьте, каким было его удивление, когда на первую встречу вместо героини пришла женщина чуть ли не вдвое старше него (улыбается). На самом же деле участница просто не смогла приехать в этот день в Киев из своего города. Она попросила тетю прийти на встречу вместо нее. Что из этого получится – узнаете совсем скоро».

Напомним, проект «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в США шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, обрести долгожданную семью.

Второй сезон проекта «Наречена для тата» будет выходить каждый вторник с 27 августа в 19:00 на СТБ.

Фото: СТБ