Огонь, вода и медные трубы: на СТБ стартует очередной украинский сериал

1 апреля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм».

В основе лежит история главных героев, которые с детства любят друг друга, но их мечтам о семейной жизни не суждено сбыться. По сюжету мы сможем наблюдать и предательство, и интриги, а также умение героев прощать и принимать.

Съемки растянулись на три сезона – лето, осень и зиму. В сериале 16 эпизодов.

В ролях: Евгения Нохрина («Цветок папоротника», «Под знаком луны»), Дмитрий Блажко («Карпов»), Александр Мохов («Беспредел»), Алексей Зубков («Прииск»), Олеся Жураковская («Сваты»), Елена Хижная («Жизнь после жизни», «Артистка»), Станислав Щекин («Баллада о бомбере», «Оборотень в погонах»), Лев Сомов («Леся + Рома») и другие.

Режиссер – Валерий Ибрагимов («Улицы разбитых фонарей»), продюсер – Валентин Опалев (основатель и генеральный продюсер телекомпаний «Мостелефильм» и «Киевтелефильм»), сценарист – Яна Романенко («Жена с того света» и «Сердце женщины»).

Ранее «Телекритика» писала о том, что СТБ приступает к сьемках новогодней сетки.

Заглавное фото: СТБ