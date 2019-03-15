Огонь, вода и медные трубы: на СТБ стартует очередной украинский сериал
НовостиТВ

Огонь, вода и медные трубы: на СТБ стартует очередной украинский сериал

от Telekritika
От Telekritika 37
Главная Новости Огонь, вода и медные трубы: на СТБ стартует очередной украинский сериал

На телеканале СТБ состоится премьера сериала «Как долго я тебя ждала». В нем речь пойдет о любви, которая остается в сердцах главных героев на протяжении всей жизни, несмотря на все невзгоды.

1 апреля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм»

В основе лежит история главных героев, которые с детства любят друг друга, но их мечтам о семейной жизни не суждено сбыться. По сюжету мы сможем наблюдать и предательство, и интриги, а также умение героев прощать и принимать.

Съемки растянулись на три сезона – лето, осень и зиму. В сериале 16 эпизодов. 

В ролях: Евгения Нохрина («Цветок папоротника», «Под знаком луны»), Дмитрий Блажко («Карпов»), Александр Мохов («Беспредел»), Алексей Зубков («Прииск»), Олеся Жураковская («Сваты»), Елена Хижная («Жизнь после жизни», «Артистка»), Станислав Щекин («Баллада о бомбере», «Оборотень в погонах»), Лев Сомов («Леся + Рома») и другие.

Режиссер – Валерий Ибрагимов («Улицы разбитых фонарей»), продюсер – Валентин Опалев (основатель и генеральный продюсер телекомпаний «Мостелефильм» и «Киевтелефильм»), сценарист – Яна Романенко («Жена с того света» и «Сердце женщины»).

Ранее «Телекритика» писала о том, что СТБ приступает к сьемках новогодней сетки.

Заглавное фото: СТБ

Вас так же может заинтересовать

«Говорить Україна»: здесь насилуют бабушек и меряются грудью...

18.04.2018

Под небом голубым: генпродюсер ZIK Наталья Влащенко выпустила...

04.04.2018

Генпродюсер «112 Украина» ушел с канала

04.06.2018

Star-менеджер Фредерика Бегбедера даст мастер-класс в Киеве

11.05.2018

ТСН.ua адаптировали для незрячих

16.10.2018

Опубликован трейлер фильма «Усатый фанк» об украинских рокерах...

01.02.2018

Грантовый фонд Общественного вещателя оказался коррупционной структурой

04.02.2019

Фильм «Эфир» поборется за приз на кинофестивале в...

09.10.2018

Программы «Схемы» и «Наші гроші» останутся в эфире...

21.12.2018

Роль международной лицензии FCA для Форекс-брокера – контроль...

01.06.2018
FacebookTwitter
0