🏘 «Новый канал» снимет продолжение сериала о выживании в селе

Получив высокие показатели доли, «Новый» приступил к съемкам продолжения «Домика на счастье».

Как и в предыдущем сезоне, события ситкома разворачиваются в селе Сеньковка Киевской области. Но на этот раз большинство сцен будут снимать в столице. Нет, герои не переехали, только их дома – команда сериала «Нового канала» решила снимать в павильонах «Укртелефильма» и возвела там декорации домов Любы и Василя, Макса и Маши.

«У меня был приятный шок, когда я зашел на съемочную площадку и увидел декорации. Точно такой же дом, в котором мы снимались в Сеньковке! Это сразу дает атмосферу. И к радости ожидания добавляется еще и радость получения», – делится исполнитель роли Василя Назар Заднепровский.

На установку декораций ушло две с половиной недели.

«Перед нами стояла задача максимально воссоздать декорации, в которых мы снимали первый сезон, – рассказывает художник-постановщик Александр Жулинский. – У нас была экспедиция в Сеньковку. Мы все там мерили, фотографировали, общались с владельцами. Затем наши реквизиторы искали необходимую мебель. Кое-что покупали у жителей Сеньковки (улыбается), а что-то искали на блошиных рынках. Отдельная история у нас возникла с обоями из дома Любы и Василя. Их в Украине больше не производят, поэтому нам пришлось делать компьютерный макет и печатать его».

Во втором сезоне вдвое увеличится количество серий – до 32. Поэтому команда сериала приняла решение не обременять реальных собственников домов в Сеньковке и попросилась к ним только для съемок на улице. Также в сериале появятся новые герои.

В главных ролях – неизменная четверка актеров: Константин Войтенко, Галина Безрук, Назар Заднепровский и Виталина Библив

«Мы решили расширить линию Любы и Василя. Потому что в первом сезоне они получились у нас, как миньоны из анимационного фильма “Гадкий Я”. Сразу захотелось больше. Поэтому приняли решение, что к Любе и Василю приедет сын и останется с ними жить. Это станет для супругов самой большой проблемой в новом сезоне. (Смеется.) Не меньше хлопот ожидает и Макса с Машей. Окажется, что их подставили – страусиная ферма принадлежит не им. И новая владелица сильно попортит нервы не только столичной паре, но и всем жителям Сеньковки», – раскрывает первые подробности режиссер ситкома Сергей Атрощенко.

Так, первый съемочный день второго сезона команда ситкома решила начать с пикантных сцен. В кадре – яркая сеньковская супружеская пара Люба и Василь флиртуют в своей спальне.

«Приятно начинать в одном помещении с людьми, которых обожаешь, да еще и в постели с любимым партнером», – шутит исполнительница роли Любы Виталина Библив.

Как сообщили в пресс-службе «Нового канала», продолжение «Домика на счастье» стоит ожидать уже этой осенью.