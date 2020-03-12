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Новый канал ищет саундтрек к «Первым ласточкам»

от Telekritika
От Telekritika 512
Главная Новости Новый канал ищет саундтрек к «Первым ласточкам»

Треки, за которые проголосуют зрители, прозвучат во втором сезоне молодежного триллера.

9 марта стартовал прием анкет на музыкальный конкурс «Первые ласточки Мьюзик», сообщается на сайте канала.

«Мы ищем песни со словами и музыку без слов. Музыку, которая поможет раскрыть внутренний мир героев и погрузит в атмосферу триллера. Это не только мрачная и депрессивная музыка, а и лирические треки, которые цепляют самые сокровенные струны души. Это, в то же время, качовые треки, которые хотелось бы услышать на молодежной вечеринке», – сообщается на сайте канала.

Канал интересуют жанры: indie-pop, indie-rock, trip-hop, pop-noir, (примеры: Dakooka, Shortparis, Луна), minimal techno и synth-pop: (примеры: Daniel Bell, Sofi Tukker), инструментальная музыка в современном звучании (Tom York, Ólafur Arnalds).

Те треки, за которые проголосуют зрители Нового канала, прозвучат во втором сезоне молодежного триллера «Первые ласточки».

Конкурс будет проходить в несколько этапов в соцсетях и на сайте Нового канала. Каждую неделю путем голосования в сторис @novy.channel зрители будут выбирать победителя недели, а в конце месяца на сайте Нового канала (novy.tv) среди четырех победителей недели – голосовать за победителя месяца.

Свои треки можно присылать до 17 июля 2020 года. Непосредственно голосование стартует 30 апреля.

Все условия подачи заявок – в правилах конкурса «Первые ласточки Мьюзик».
Напомним, сериал «Первые ласточки» было решено продлить на второй сезон.

Фото: Новый канал

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