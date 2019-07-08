Генпрокуратура и СБУ нашли связь NewsOne с российским «Промсвязьбанком»

Один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского «Промсвязьбанка», через который Кремль финансирует войну против Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководители которой – соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них – одновременно соучредитель другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО «Промсвязьбанк», – сказал Луценко журналистам.

По его словам, «Промсвязьбанк» определен страной-агрессором как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации. «Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе войны против Украины. С другой стороны, он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО принял санкции к этому телеканалу», – сказал генпрокурор.

На своей Facebook-странице Юрий Луценко написал, что информация о бенефициарных владельцах получена СБУ и Генпрокуратоурой. «Эта информация является достаточной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования», – пояснил он.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики подготовит законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между украинскими и российскими телеканалами. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в понедельник. Он надеется, что в четверг, когда должен быть рассмотрен этот проект, все народные депутаты будут на своих местах в сессионном зале парламента. «Все те, кто отрицает российскую агрессию, кто отрицает оккупацию украинской территории публично, должны нести уголовную ответственность. Они фактически являются информационными агентами страны-агрессора России. И это должно вызвать не просто общественное осуждение, должна быть уголовная ответственность, чтобы таких прецедентов как эфир, который планируется из запрещенным в Украине каналом, не мог иметь места в Украине», – отметил Андрей Парубий.

В РФ не планируют отменять телемост. В государственном телехолдинге РФ считают, что «в контексте последних событий» холдинг не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может «создать угрозу безопасности журналистов и их семей». Государственный телеканал «Россия-1» объявил, что приглашает в Москву в свою студию участников отмененного телемоста между украинским NewsOne и «Россией 24» для проведения совместного эфира «Надо поговорить!». «Мы приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала «Россия-1» в Москве. Потому что убеждены: «Надо поговорить!»», – отметили в пресс-службе российского медиахолдинга, в который входит «Россия-1».

Напомним, информацию о проведении телемоста озвучил ведущий программы «Вести недели» на российском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев. Генпродюсер Василий Голованов считает, что в срыве телемоста виноват Дмитрий Киселев. Он заверил, что идея проведения марафона якобы возникла именно с подачи журналистcкого коллектива, без вмешательства со стороны. Как сообщалось, Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с «Россией 24». Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест активов владельца телеканала.

Отметим, официально владельцем NewsOne является нардеп «Оппоблока» Тарас Козак, соратник кума Владимира Путина Виктора Медведчука. В холдинг «Новости» Тараса Козака входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Телеканал NewsOne – не первый вещатель, который связывают с «Промсвязьбанком». Ранее канал «24» сообщал, что кипрская компания по структуре собственности телеканала «НАШ» Владимира Мураева (отца нардепа Евгения Мураева), связана с российским «Промсвязьбанком».

Фото: NewsOne