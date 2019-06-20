🔆 Не прошло и года: «Дизель Утро» снова в эфире ICTV

Рубрика «Дизель Утро» будет рассказывать политические новости в юмористическом ключе. Также вернется традиционная рубрика «Очевидец», в которой ранее все роли экспертов, свидетелей, пострадавших играл один актер – Евгений Гашенко. Теперь в студию будут приглашать реальных специалистов. И это не шутка.

«В обновленном «Дизель Утро» у нас будут мега-мега крутые приглашенные эксперты и свидетели!», – рассказал шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Кроме, ведущие шоу каждый раз будут разными. В этой роли себя попробуют актеры студии «Дизель» Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Яна Глущенко, Александр Бережок и Максим Нелипа.

Шоу будет выходить два раза в неделю в формате 12-минутных выпусков.

Фото: пресс-служба ICTV