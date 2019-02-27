⛔ На «Общественном» рассказали о «кабальном» договоре. Правительство поручило изменить правила отбора на Евровидения

Проект правительственного решения по Евровидению был внесен вице-премьером Вячеславом Кириленко. Его поддержали на заседании 27 февраля. Отмечается, что правила должны изменить «с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс в ходе отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году».

Кроме того, Кабмин обратится в Верховную раду с просьбой безотлагательно принять закон об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях. «Если эти два вопроса будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность», – заявил Вячеслав Кириленко.

О необходимости изменения правил отбора говорил и телеканал СТБ, который 4 года проводит этот нацотбор. Регуляция должна касаться, по мнению телеканала, гражданской позиции, гастролей в РФ и родственных связей конкурсантов. Сразу после этого заявления с подобным призывом к НОТУ обратился его наблюдательный совет. Менеджмент компании, по их мнению, должен вовремя обнародовать исчерпывающий и прозрачный перечень правил проведения нацотбора и условий контракта для победителя.

НОТУ рассказала о договоре, который подписывает телерадиокомпания и участник. Вещатель отмечает, что контракт с представителями на Евровидение заключается ежегодно, он соответствует правилам Евровидения. «Договор не может быть обнародован полностью, потому что является конфиденциальным документом. По этим же причинам договор не может быть заранее предоставлен всем без исключения участникам Национального отбора, ведь предоставляется только победителю, с которым планируют заключить данный договор», – говорится в сообщении НОТУ.

Вместе с тем компания пояснила отдельные его пункты. В частности, согласно документу, не допускаются во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любые высказывания, жесты и другие действия, не предусмотренные сценарием. «“Запрет шпагата”, фигурирующий в публикациях певицы Maruv, – не более, чем эмоциональная трактовка типичного требования Европейского вещательного союза: предварительно согласовать содержание номера, план выступления, движений на сцене артиста. Это нормальная практика, на тех же условиях на Евровидении выступают все артисты из всех стран», – разъясняет НОТУ.

Также общественный вещатель подтвердил наличие пункта о проведении пресс-конференций и интервью по подготовке и проведению Евровидения с предварительным согласованием. «Этот пункт договора означает, что у артиста будет собственный пресс-секретарь, организовывающий всю коммуникацию с журналистами, чтобы артист смог сформировать себе наилучший имидж в средствах массовой информации. Кроме того, международный конкурс “Евровидение” имеет собственный план коммуникации, за который отвечает международная пиар-команда в составе представителей нынешней страны-организатора и Европейского вещательного союза», – уверяют в НОТУ.

В документе содержится пункт, согласно которому не допускаются любые действия, высказывания или проявления, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте. Это требование ЕВС, к которому НОТУ добавила собственный пункт – не допускаются высказывания, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины. «Правила Европейского вещательного союза такого обязательства не предусматривают, его украинский общественный вещатель добавил в договор по собственной инициативе. Считаем этот пункт принципиальным и очень важным, ведь представитель Украины на Евровидении – это не просто исполнитель, но и представитель нашей страны на международной арене. Такой представитель не должен вредить интересам государства Украина», – отмечают в НОТУ.

В договоре прописано, что артист не может гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса. Это собственное условие «Общественного», которое в этом году вошло в договор. «Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Общественное считает, что такое условие нужно, ведь есть значительные риски политизации действий участника. Любые высказывания и публичные действия артиста, включая концерты, могут быть использованы государством-агрессором с целью пропаганды и эскалации агрессии. Однако стоит отметить, что ни сам договор не предусматривает, ни во время переговоров общественный вещатель не озвучивал никаких требований относительно политических предпочтений певицы или поддержки отдельных политиков», – комментируют в НОТУ.

Несмотря на существование контракта, артист должен нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении. «К сожалению, недофинансированный общественный вещатель не может позволить себе профинансировать эти расходы. До недавнего времени наш партнер, телеканал СТБ, финансово помогал участникам на добровольных началах, однако в этом году отказался от такой помощи. Участники национального отбора заранее знали об этой ситуации», – отмечает «Общественное».

Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное произведение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением – это стандартное требование Европейского вещательного союза. Штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба действительно существует, его размер – 2 миллиона гривен или обязанность возместить причиненный ущерб. «Мы осознаем, что правила, невыполнение которых не предусматривает никаких санкций, обычно не работают, поэтому условие штрафа необходимо, чтобы участник не нарушал условий договора. Такая компенсация является адекватной и приемлемой, ведь за нарушение правил Евровидения перед Европейским вещательным союзом потом будет отвечать именно НОТУ и эта ответственность также будет измеряться штрафами», – резюмирует вещатель.

В НОТУ до сих пор не ответили телеканалу СТБ, который вчера переложил ответственность на компанию за скандал вокруг конкурса.

Напомним, Kazka и Freedom Jazz отказались ехать на конкурс вместо MARUV. Последняя выразила готовность отказаться от концертов в РФ, но в результате не подписала контракт с НОТУ, назвав его условия «кабальными».

Фото: НОТУ