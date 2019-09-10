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На «Интере» стартует пятый сезон детского талант-шоу «Круче всех»

от Telekritika
От Telekritika 701
Главная Новости На «Интере» стартует пятый сезон детского талант-шоу «Круче всех»

В шоу примут участие дети из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, России, Грузии и ОАЭ.

14 сентября в 20:30 на «Интере» стартует пятый сезон детского талант-шоу «Круче всех». Ведущие проекта – Андрей Данилевич и Андрей Доманский. Об этом сообщает пресс-служба канала.

На «Интере» обещают, что в этом сезоне сцена шоу будет превращаться в разные локации: Олимп, арену цирка, хранилище банка, ночной музей, площадку для воркаута и ботсад с деревьям. «Для телевизионной съемки мы делаем реквизит очень тщательно, продумываем малейшие детали, – рассказывает художник-постановщик проекта Наталья Клисенко. – Например, у телепорт-кареты мы сделали разные колеса, как символ прошлого и будущего, нашей Земли и чего-то космического. Возможно, эти колеса и не будут снимать крупным планом, но мы должны быть готовы к любым поворотам событий».

Ведущие проекта снова будут испытывать на себе разнообразные детские хобби и появляться в студии талант-шоу в разных образах.

На "Интере" стартует пятый сезон детского талант-шоу "Круче всех"

На "Интере" стартует пятый сезон детского талант-шоу "Круче всех"

«Уже выходит пятый сезон детского талант-шоу “Круче всех” – будем надеяться, не последний. Не перестаю удивляться, сколько у нас удивительных и замечательных детей и подростков. И чем больше людей узнает о юных дарованиях, тем лучше», – прокоментировал Доманский.

Пресс-служба сообщает, что в этом сезоне на сцене «Круче всех» появятся звездные гости – Дмитрий Дикусар, Влад Ващук, Дмитрий Монатик.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что ТСН покажет спецпроект о зарубежных детских садах.

Фото: «Интер»

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