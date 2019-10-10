На ICTV покажут премьеру фильма «Славянск. Начало войны»

14 октября на телеканале ICTV покажут премьеру документального фильма «Славянск. Начало войны». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Показ картины про воспоминания о начале войны на Донбассе состоится по случаю праздника – Дня защитника Украины.

Сюжет фильма – это хронологическая летопись важнейших эпизодов битвы за Славянск, захват которого отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года положил начало вооруженной военной агрессии на Донбассе.

Для создания кинокартины авторы использовали архивные видео, а также записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, которые принимали решения в те времена. Это министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-секретарь СНБО, который тогда в должности председателя ВР исполнял обязанности президента, Александр Турчинов, экс-президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Степан Полторак, экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, экс-народный депутат и командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. Также в каждом из эпизодов появятся герои, которые непосредственно участвовали в тех событиях.

Документальный фильм «Славянск. Начало войны» создала продакшен-студия «Видавництво Час» в сотрудничестве с директором департамента коммуникаций МВД Артемом Шевченко.

Фото: Pexels

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