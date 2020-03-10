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На «2+2» стартует детективный триллер «Возмездие»
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На «2+2» стартует детективный триллер «Возмездие»

от Telekritika
Telekritika 1958

Зрители увидят сразу все серии фильма.

14 марта, в субботу, в 19:00 на канале «2+2» состоится премьера четырехсерийного остросюжетного детектива «Возмездие». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В главных ролях: Андрей Фединчик, Екатерина Варченко, Дмитрий Сова, Александр Пискунов, Павел Костицын и другие.  

«Возмездие» – детективный триллер об адвокате Артуре Волкове, который за щедрое вознаграждение готов защищать любого преступника.

«После смерти жены у Волкова все идет наперекосяк, он чувствует свою вину, теряет должность и даже может сесть за решетку. Но его главная цель – доказать, что убийца жены, клиент, которого он защищал. Раньше я играл в триллере про маньяка, там тоже были перестрелки, погони и драки, но такого персонажа у меня еще не было. Волков диаметрально меняет взгляды на жизнь в течение всего времени, пока мы с ним знакомимся, рассказывает исполнитель главной роли Андрей Фединчик. – А еще я думаю, вас удивит, какое именно орудие убийства придумали сценаристы. Оно нетривиальное, неожиданное».

Сериал «Возмездие» по заказу телеканала «2+2» снимает «1+1 Продакшен».  Генеральный продюсер — Максим Кривицкий. Продюсеры: Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Лариса Марцева, Владимир Андриюк. Режиссер — Денис Тарасов. Сценарий: Марк Лимаренко, Руслан Никулин.

Посмотреть анонс сериала можно по ссылке.

Фото: «2+2»

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