👯‍♀️ На «1+1» стартовали съемки мини-сериала о гимнастке с разбитым сердцем

Сегодня официально стало известно, что телеканал «1+1» снимает новую мелодраму «Бывшая» с актером Сергеем Радченко, известным зрителям по сериалу «Хозяйка», Олегом Савкиным – актер сериала «Хороший парень», «Полюби меня такой..», Дарьей Волгой и Алиной Коваленко («Черный ворон», «Девушка с персиками»).

По сюжету, успешная жизнь 45-летней Регины (Дарья Волга), известного тренера по гимнастике, идет наперекосяк, когда она узнает, что у мужа (Олег Савкин) есть любовница, которую сама же воспитала, как родную дочь. Сможет ли Регина пережить измену двух близких людей и сохранить при этом 25-летний брак – зрители узнают после премьеры мелодрамы.

В сериале также снимаются Мирослава Филиппович, Сергей Комаровский, Евгения Мякенькая и Мария Кочур.

Продюсеры сериала от канала «1+1» – Алена Еремеева и Дарья Жукова. Креативный продюсер – Надежда Перминова. Автор сценария – Наталья Шимборецкая.

Продюсеры – Виктория Забулонская и Марина Городецкая, креативный продюсер – Дарья Трегубова, исполнительные продюсеры – Александр Омельянов и Инна Тихомирова. Режиссер-постановщик – Ольга Золотарева, оператор-постановщик – Павел Муравьев, художник-постановщик – Александр Заславский.

Премьера мелодрамы «Бывшая» состоится на телеканале «1+1».

Также сегодня стало известно, что развлекательный телеканал Paramount Comedy анонсировал выход нового сериала «Олд Скул».

Фото: «1+1»