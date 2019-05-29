👯‍♀️ На «1+1» стартовали съемки мини-сериала о гимнастке с разбитым сердцем
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👯‍♀️ На «1+1» стартовали съемки мини-сериала о гимнастке с разбитым сердцем

от Telekritika
От Telekritika 224
Главная Новости 👯‍♀️ На «1+1» стартовали съемки мини-сериала о гимнастке с разбитым сердцем

Производством продукта по заказу телеканала занимается компания Sister’s production.

Сегодня официально стало известно, что телеканал «1+1» снимает новую мелодраму «Бывшая» с актером Сергеем Радченко, известным зрителям по сериалу «Хозяйка», Олегом Савкиным актер сериала «Хороший парень», «Полюби меня такой..», Дарьей Волгой и Алиной Коваленко («Черный ворон», «Девушка с персиками»).

👯‍♀️ На «1+1» стартовали съемки мини-сериала о гимнастке с разбитым сердцем

Дарья Волга и Евгения Мякенькая. Фото: «1+1»

По сюжету, успешная жизнь 45-летней Регины (Дарья Волга), известного тренера по гимнастике, идет наперекосяк, когда она узнает, что у мужа (Олег Савкин) есть любовница, которую сама же воспитала, как родную дочь. Сможет ли Регина пережить измену двух близких людей и сохранить при этом 25-летний брак зрители узнают после премьеры мелодрамы.

В сериале также снимаются Мирослава Филиппович, Сергей Комаровский, Евгения Мякенькая и Мария Кочур.

👯‍♀️ На «1+1» стартовали съемки мини-сериала о гимнастке с разбитым сердцем

Съемочный процесс. Фото: «1+1»

Продюсеры сериала от канала «1+1» Алена Еремеева и Дарья Жукова. Креативный продюсер Надежда Перминова. Автор сценария Наталья Шимборецкая.

Продюсеры Виктория Забулонская и Марина Городецкая, креативный продюсер Дарья Трегубова, исполнительные продюсеры Александр Омельянов и Инна Тихомирова. Режиссер-постановщик Ольга Золотарева, оператор-постановщик Павел Муравьев, художник-постановщик Александр Заславский.

Премьера мелодрамы «Бывшая» состоится на телеканале «1+1».

Также сегодня стало известно, что развлекательный телеканал Paramount Comedy  анонсировал выход нового сериала «Олд Скул».

Фото: «1+1»

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