На «1+1» состоится премьера документалки «Высота 307,5» о бое в Дебальцево

Картина о событиях одного из самых тяжелых боев за годы оккупации – противостояние агрессору 25 января 2015 в Дебальцево, когда вражеские танки просто в окопах переезжали украинских бойцов. Герои АТО несколько дней удерживали под контролем стратегическую высоту 307,5, которую между собой назвали «Валера», чтобы украинские воины смогли выйти из окружения. Одними из героев ленты стали непосредственные участники боя сержант Борис Лысый и командир Александр Зозуляк. Александр несколько часов пролежал под гусеницами многотонного вражеского танка. Побратимы и сам мужчина не верили, что он выживет. Однако Александр выжил, выздоровел, а потом еще и получил серебро на международных соревнованиях в Австралии по стрельбе из лука.

С начала боевых действий на востоке Украины режиссер картины, спецкорреспондент ТСН Евгения Цветанская, была в горячих точках, делала сюжеты и прямые трансляции с героями АТО прямо под обстрелами врага. Корреспондент награждена медалью «За содействие Вооруженным силам Украины» и является соавтором книги «Війна очима ТСН».

Продюсером документального фильма стал Александр Дриз, оператор – Константин Воробьев.

Для съемок фильма Евгения Цветанская разыскала всех героев обороны опорного пункта «Валера», чтобы подробно рассказать историю того страшного боя – от начала и до выхода украинских бойцов из окружения. Вместе с творческой группой проекта они отправились в Дебальцево, украинские военные впервые за долгое время снова прошлись местами, которые напоминают им об обороне стратегической высоты.

Премьера фильма «Высота 307,5» состоится 21 июня в 01:10 ночи на телеканале «1+1».

Фото: «1+1»