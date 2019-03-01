Лора Гасай стала новым руководителем Высшей школы Media&Production

В Высшей школе Media & Production Лора будет заниматься координацией и организацией работы образовательного проекта, в частности, начнет с реализации планов школы на 2019: займется развитием B2B-направления, будет отвечать за запуск онлайн-платформы для преподавания отдельных курсов и поддерживать дальнейшее развитие Детской медиашколы.

Ранее Лора Гасай отвечала за развитие кадровых и управленческих процессов и была главой стратегического проекта по исследованию корпоративной культуры команды в HRD Prozorro. Также в ее послужной список входит работа в «Лига: Закон», Telecom, финансовая организация и консультирование украинского бизнеса по управлению персоналом.

С 2014 года Лора как волонтер помогает развивать проекты Центра занятости свободных людей: помощь в трудоустройстве переселенцев Крыма и Донбасса, инклюзивный проект карьерного консультирования людей с инвалидностью, вовлечена в женский социальный проект RIZNA.

Бывший руководитель медиашколы Юрий Билокур не покинет 1+1 media, а займет должность креативного продюсера линейного производства «Сніданку з 1+1».

Фото: Facebook-страница Лоры Гасай