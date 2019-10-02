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«Ланет» вырежет чужие кабели со своих стояков

от Telekritika
От Telekritika 613
Главная Новости «Ланет» вырежет чужие кабели со своих стояков

Провайдер вырежет кабели, которые не принадлежат компании.

Интернет-провайдер «Ланет» предупредил телекомсообщество, что проведет аудит своего кабельного хозяйства. Об этом сообщил заместитель директора компании Дмитрий Ганзенко в Facebook-группе «Телеком-кружок».

«Ланет» вырежет чужие кабели со своих стояков

Ганзенко пишет, что главным образом «аудит будет касаться проверки собственных стояков “Ланета” на предмет наличия в них чужих кабелей».  А также о том, что любой кабель, который принадлежит другим компаниям, будет обрезан и извлечен из трубы.

Заместитель директора напоследок предупредил коллег в телекомгруппе, чтобы те «приготовились, чтобы потом не обижались».

Напомним, недавно 1+1 media попросили ТВ-провайдеров ограничить абонентские акции и количество девайсов для ОТТ.

Фото: скриншот Facebook, Unsplash

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