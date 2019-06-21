«Квартал 95» запустил съемки 16-серийной комедии под названием «Папик»

Режиссер сериала Андрей Яковлев («Сваты», «Родственнички») – о предыстории сериала: «Идея этого сериала появилась пару лет назад, а вот интенсивно готовиться к съемкам мы начали в начале зимы прошлого года. Мы показываем извечную проблему отцов и детей, только в современном прочтении. Наша история – о противоположности поколений и их разных взглядах на жизнь. А еще о том, что никогда не поздно начать слышать и понимать друг друга».

Главный герой, некогда популярный актер кино, а сегодня – пенсионер доведенный до отчаяния, решает свести счеты с жизнью. Но перед этим хочет сменить имидж и идет в барбершоп. Там его, конечно же, угощают увеселительным напитком, после чего нашего пенсионера уже не остановить – он спешит в поисках приключений. И вот момент истины: неожиданно в одном из клубов главный герой знакомится с девушкой, которая принимает его за успешного бизнесмена-«папика».

Еще в процессе работы над сценарием режиссер сразу видел в главной роли актера Станислава Боклана. «Для меня это было очевидным, что эту роль должен сыграть только он. Кстати, и в главной героине я тоже практически не сомневался. С актрисой Дашей Петрожицкой мы познакомились на съемках. Поэтому кастинг для главных героев мы не проводили. Я знал их возможности и всю амплитуду потенциала», – говорит режиссер проекта.

Главные роли в проекте исполняют Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая. Также в «Папике» играют Сергей Сипливый, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Вячеслав Гиндин, Михаил Кукуюк и другие.

«Это великое наслаждение – знать, что на тебя, как на артиста, пишется талантливыми людьми сценарий, и всем этим рулит не менее талантливый режиссер. Конечно, это тешит самолюбие, но и вместе с тем появляется еще большая внутренняя ответственность, чтобы оправдать их доверие», – рассказывает народный артист Украины Стас Боклан.

«Он – бывший актер, которого в свое время выгнали из театра. Человек очень талантливый, правда, обиженный судьбой и некоторыми людьми. Жизнь его потрепала, но однажды у него появляется возможность все изменить, не без участия новой молодой знакомой», – рассказывает о своем герое Станислав Владимирович.

Со своей партнершей по новому проекту Станислав познакомился непосредственно перед началом съемок. «Я играю представительницу той категории девушек, которые любят разводить мужчин на деньги, – рассказывает актриса Дарья Петрожицкая. – Это одна из тех типичных малышек с надутыми губками, которая выставляет свою жизнь в Instagram и во многих вопросах имеет только поверхностные знания. На свою героиню я вообще не похожа, в этом своеобразная и сложность, и безумный интерес для меня как для актрисы. Чтобы понять таких девушек, а именно разобраться, что ими движет, как они себя ведут на публике, перед началом съемок я просмотрела большое количество передач и фильмов про таких охотниц на «папиков».

Съемки сериала пройдут в Киеве и области. Премьера нового сериала от студии «Квартал 95» состоится на канале «1+1».

Фото: «Квартал 95»