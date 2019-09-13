Книголав издал триллер о жизни телевизионщиков

Украинское издательство #книголав опубликовало детективный триллер, автором которого стала американский продюсер политических и криминальных новостей Кристина Ковач.

В центре сюжета романа – Вирджиния Найтли, продюсер на ТВ, которая расследует дело пропавшего адвоката. По случайности увидев ее в одном новостном сюжете, Вирджиния погружается в переплетения человеческих отношений и связей.

«Жизнь телевизионщиков – отдельный мир, который трудно сравнить вообще с чем-то. Особый ритм, невероятные люди и миллион событий и информации, которые проходят мимо. Триллер отличается тем, что его автор работала в медиасфере, разбирается в том, как создаются новости и как живет ТВ. Если вы в поиске динамического чтива, которое захватит с первых страниц — это точно ваш вариант», – комментирует Светлана Павелецкая, соосновательница издательства #книголав и директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media.

«В свете камер» – первый роман Кристины Ковач. До этого Ковач преимущественно была связана с новостями. Путь к карьере продюсера у нее начался со стажировки на канале Fox 5. Также Ковач работала на WRC TV, ABC и в Вашингтонском бюро компании NBC как редактор и продюсер новостей.

Напомним, что недавно «Телекритика» писала о книге издательства «Ранок», которая победила в конкурсе «Книга будущего».