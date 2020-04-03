Телеканал «Украина 24» запускает проект «Время Голованова»

С понедельника по четверг в 21:00 Василий Голованов в новой политической программе будет обсуждать жизненно важные вопросы на канале «Украина 24», сообщает пресс-служба.

«Новый проект – это сложная задача, которую мы вместе с «Медиа Группой Украина» удачно реализовали. На главном информационном канале страны теперь представлен весь спектр политических сил. Мы собрали лучших журналистов, подготовили и проанализировали огромный пласт информации. У нас большие планы и амбиции. Программа привлечет ярких спикеров и не оставит равнодушной широкую аудиторию», – рассказал Василий Голованов.

«Время Голованова» – социально-политическая программа, в которой представители власти и оппозиции ответят на жизненно важные вопросы. Лидеры мнений обсудят перспективы и риски, а также предложат свои варианты развития событий.

Пресс-служба телеканала сообщает, что каждый день с понедельника по четверг Василий Голованов будет приглашать одного важного гостя. Вместе с ним ведущий будет обсуждать главные общественные проблемы сегодняшнего дня. «В новой программе зрители не увидят сухих пресс-конференций и скучных интервью, здесь будут общаться на темы, которые действительно нужны гражданам Украины. Это больше, чем просто разговор. Это качественный разбор всего, что происходит с нами».

«Мы продолжаем идти к лидерству, поэтому заинтересованы в чемпионах в нашей команде. Двери «Украины 24» открыты для телевизионных профессионалов и «звезд», в том числе взошедших и на других информационных каналах. Мы как общенациональный информационный канал готовы предоставить им лучшие условия для новых успехов. Уверен, что лояльный зритель Василия Голованова с удовольствием будет смотреть его обновленный формат на нашем канале. А зритель «Украины 24» уже знает, что мы канал разнообразных мнений ради поиска правды, поэтому также встретит нашу очередную премьеру с интересом и удовольствием», – поделился глава «Новостной Группы Украина» Дмитрий Белянский.

Напомним, в феврале 2020-го Василий Голованов присоединился к команде «Медиа Группы Украина» в качестве советника директора медиахолдинга Евгения Бондаренко.

Фото:»Украина 24″

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!