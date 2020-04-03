НовостиТВ

Телеканал «Украина 24» запускает проект «Время Голованова»

от Telekritika
От Telekritika 509
Главная Новости Телеканал «Украина 24» запускает проект «Время Голованова»

Премьера состоится 6 апреля.

С понедельника по четверг в 21:00 Василий Голованов в новой политической программе будет обсуждать жизненно важные вопросы на канале «Украина 24», сообщает пресс-служба.

«Новый проект это сложная задача, которую мы вместе с «Медиа Группой Украина» удачно реализовали. На главном информационном канале страны теперь представлен весь спектр политических сил. Мы собрали лучших журналистов, подготовили и проанализировали огромный пласт информации. У нас большие планы и амбиции. Программа привлечет ярких спикеров и не оставит равнодушной широкую аудиторию», рассказал Василий Голованов.

«Время Голованова» социально-политическая программа, в которой представители власти и оппозиции ответят на жизненно важные вопросы. Лидеры мнений обсудят перспективы и риски, а также предложат свои варианты развития событий.

Пресс-служба телеканала сообщает, что каждый день с понедельника по четверг Василий Голованов будет приглашать одного важного гостя. Вместе с ним ведущий будет обсуждать главные общественные проблемы сегодняшнего дня. «В новой программе зрители не увидят сухих пресс-конференций и скучных интервью, здесь будут общаться на темы, которые действительно нужны гражданам Украины. Это больше, чем просто разговор. Это качественный разбор всего, что происходит с нами».

«Мы продолжаем идти к лидерству, поэтому заинтересованы в чемпионах в нашей команде. Двери «Украины 24» открыты для телевизионных профессионалов и «звезд», в том числе взошедших и на других информационных каналах. Мы как общенациональный информационный канал готовы предоставить им лучшие условия для новых успехов. Уверен, что лояльный зритель Василия Голованова с удовольствием будет смотреть его обновленный формат на нашем канале. А зритель «Украины 24» уже знает, что мы канал разнообразных мнений ради поиска правды, поэтому также встретит нашу очередную премьеру с интересом и удовольствием», поделился глава «Новостной Группы Украина» Дмитрий Белянский.

Напомним, в феврале 2020-го Василий Голованов присоединился к команде «Медиа Группы Украина» в качестве советника директора медиахолдинга Евгения Бондаренко.

Фото:»Украина 24″

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Facebook запускает Messenger Coronavirus Community Hub для борьбы...

27.03.2020

Александр Ткаченко призвал правительство остановить уничтожение украинской культуры

26.03.2020

Телеканал «112 Украина» переходит на удаленную работу

23.03.2020

Стала известна дата премьеры нового реалити «Любий, ми...

18.03.2020

В утреннем шоу на канале «Киев» появятся три...

20.03.2020

На Госкино оставят 450 млн грн — Ткаченко

30.03.2020

«Радио НВ» переформатируется и сменит главреда

26.03.2020

Нацсовет проверит телеканал ZIK

06.03.2020

Нацсовет изъял RTVI из перечня разрешенных телеканалов

06.03.2020

Viasat призывает пользоваться услугами официальных провайдеров

24.03.2020