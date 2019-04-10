▶ Как у настоящего Голобородько «одолжили» имя для «Слуги народа»

Журналисты BBC пообщались с настоящим Василием Голобородько – поэтом-шестидесятником, имя которого ввели в сериал создатели «Слуги народа». Поэт рассказал, что Евгений Кошевой, игравший в КВН в Луганске, уже тогда начал использовать его имя. «Зеленского они, наверное, тогда еще не знали, а фамилия Голобородько уже разыгрывалась. Я не знаю, почему», – комментирует «ушедшее» имя Василий Голобородько.

Поэт также признался, что не хочет, чтобы его имя ассоциировали с именем Зеленского: «Следующий президент Голобородько или Зеленский? Если Голобородько – тогда нормально, если Зеленский – тогда проблемы».

Напомним, украинская писательница Оксана Забужко предлагала выдвинуть кандидатуру поэта на Нобелевскую премию по литературе. Произведения Василия Голобородько переведены практически на все европейские языки. Сегодня великий украинский поэт вынужден временно, из-за войны на востоке Украины, жить в плохих условиях в Доме творчества в Ирпене.

Тем временем, стало известно, что Александр Харебин стал экспертом команды «Зе!».

Фото: скриншот видео BBC