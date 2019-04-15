🎤⭐Как полуфинал «Голосу країни 9» превратили в украинскую свадьбу

Полуфинал конкурса, как и четвертьфинал, запустился с традиционного селфи ведущих проекта Юрия Горбунова и Кати Осадчей на фоне тренеров. Еще за несколько дней до эфира в сети появилась информация, что на предпоследнем этапе конкурса поддержать участников придут alyona alyona, «Время и Стекло», Tayanna и участница «Голосу країни 3» Кристина Соловий. Также в рамках проекта выступил Назар Ильчишен с песней «Ми будемо разом». Помимо звездных выступлений, номера вместе со своими тренерами подготовили и участники конкурса.

После представления судей первой на сцену вышла команда Дана Балана. Открыла соревнования Оксана Муха, которую в сети уже прозвали «душой страны». Для полуфинала вокалистка подготовила песню своего alter ego Квитки Цисык «Два кольори». Как призналась женщина в «визитке», именно эту песню пела ей бабушка, когда Оксана была еще маленькой.

После Оксаны на сцену вышел «османский принц» Рафи Хейтам с песней Seven Nation Army. По словам участника, конкурировать с Оксаной Мухой ему непросто. После выступления членов команды, согласно формату, Оксана и Рафи спели вместе с Даном его хит Hold On Love. По решению Дана, 51% своих голосов он отдал Оксане и 49% – Хейтаму. В это время 90% зрителей поддержали Муху, отдав за певца из Омана только 10% голосов. Итак, первой, кто прошел в суперфинал конкурса, стала Оксана Муха.

Далее на сцене – команда Потапа, в которой девушка из помидорной долины будет соревноваться с Викторией Ягич, которая запомнилась нам оригинальным кавером на группу Metallica. Первой на сцену вышла Карина Арсентьева, решившая повторить свой успех, исполнив еще одну песню Уитни Хьюстон I have nothing. После выступления девушки зал поддержал Карину аплодисментами, стоя. Монатик же заметил, что видит, как из стеснительной девочки получилась настоящая артистка. Тина прокомментировала выступление Карины: «Это капец. Это просто капец» (читать – с восторгом).

Виктория Ягич решила отойти от своего альтернативного жанра, исполнив народную песню «Цвіте терен». В «визитке» Виктория призналась, что сейчас готовит репертуар для сольного альбома, чтобы ее услышала вся Украина.

После выступления девушки спели с Потапом саундтрек к фильму «Скажене весілля», тем самым заставив Тину и Дана танцевать. В этот же момент в эфире «Голосу» начался настоящий фарс – позади выступающих на сцене мелькали фотографии Дана и Тины, сопровождавшиеся летящими сердечками. Раскручивать тему отношений тренеров на этот раз принялся Потап, назвав пару после выступления «кенгуруш» (отсылка к прозвищу, которым Дан нарек Тину еще на первых эфирах из-за объемных карманов на ее платье). На этот раз опять ничего такого, чтобы и вправду предположить, что звездные тренеры состоят в отношениях, не было.

По результатам голосования Потап дал Карине на 1 бал больше, чем Виктории. Зрители поддержали выбор тренера – Арсентьева получила 60% зрительских голосов и прошла в суперфинал.

Дальше на сцене – команда Монатика. Первой вышла Виктория Олейник и посвятила песню «Соколята» своим родителям. Выступление артистки настолько тронуло зрителей, что многие едва сдерживали слезы.

Для полуфинала ее главный конкурент Андрей Карпов приготовил еще один свой талант – игру на саксофоне. После выступления артиста Тина Кароль сказала, что Андрей достоин финала.

После коллективного исполнения песни Бруно Марса Монатик приступил к объявлению результатов голосования. От себя звездный тренер дал Виктории 51% голосов, а Андрею – 49. Зрители дали Андрею 45% голосов, Виктории – 55. Соответственно Вика Олейник выходит в финал.

Заканчивает полуфинал команда Тины Кароль, которая после выступления команды Монатика решила зачем-то поменяться с Даном креслами. Первым на сцену выходит Дэвид Аксельрод с песней своего тестя, известного украинского композитора и певца Николая Мозгового. Как рассказал Дэвид, в свое время тесть не принял Дэвида в семью, поэтому теперь певец хочет стать для дочери таким же примером, как был ее дедушка.

Ответ, почему Андрей Хайат для конкурса выбрал песню группы Kazka (с которыми певец конкурировал в Национальном отборе на Евровидение в этом году) «Плакала», остался за кадром.

После выступления Андрея Тина Кароль перевоплотилась в Рианну, исполнив вместе с Дэвидом и Андреем ее хит.

Тина Кароль решила велосипед не изобретать и распределила свои голоса так же, как и другие тренеры до нее – 51% Хайату и 49% Дэвиду. Зрители отдали 68% за Андрея и 32% за Дэвида – Андрей Хайат проходит в следующий тур. Напомним, ранее Дэвид заявлял, что «Голос країни» – это его последний песенный конкурс, в дальнейшем артист собирается работать над сольной программой.

Финал девятого сезона главного вокального конкурса страны состоится 21 апреля в 21:00 в эфире телеканала «1+1».