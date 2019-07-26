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💼 Как найти работу в 2019: СТБ запускает «Профориентацию»

от Telekritika
От Telekritika 544
Главная Новости 💼 Как найти работу в 2019: СТБ запускает «Профориентацию»

С 29 июля по 2 августа в программе «Вікна-новини» на СТБ покажут спецпроект «Профориентация», посвященный выбору профессии. Его выход совпадает с разгаром вступительной кампании и подскажет абитуриентам, как не потерять 5 лет.

На самом деле «Профориентация» нацелена не только на студентов и поступающих. Потенциальной аудиторией спецпроекта также станут те, кто в свое время сделал неправильный выбор и обрел ненужную ему профессию. Авторы программы, корреспонденты Яна Брензей и Полина Спасенко, пообщались с ведущими работодателями, специалистами и проанализировали украинский рынок труда.

«Мама плохого не посоветует? Да ну! А откуда у нас столько безработных юристов и экономистов? Потому что выбирали профессию по совету родителей. А знаете, как не ошибиться с выбором? И почему ваш диплом уже никого не интересует? И с какой целью HR-специалисты заглядывают в ваши соцсети? И почему страница в Facebook и Instagram может оказаться важнее резюме? Обо всем этом мы расскажем в нашем спецпроекте», – делится Полина Спасенко.

Серия сюжетов о нелегком выборе профессии «Профориентация» будет выходить с 29 июля по 2 августа в 17:30 и 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Напомним, ранее «1+1» запустил проект, призванный бороться с эйджизмом.

Фото: пресс-служба СТБ

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