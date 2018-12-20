Юрий Горбунов стал креативным продюсером продолжения «Останнього москаля»

Главным изменением третьей части «Останнього москаля» станет название. Третью часть авторы сериала переименовали в «Великі Вуйки». В центре сюжета все те же сельские драмы, на этот раз главные герои отправятся в сказочное приключение – поездку в столицу Украины.

Как рассказал креативный продюсер ленты Юрий Горбунов, работа над продолжением сериала «Останній москаль» стала долгожданной и увлекательной не только для него, но и для всей творческой команды:

«Сделать продолжение сериала в том виде, каким он был, сейчас было бы уже сложно – прошло некоторое время, и ситуация в стране изменилась. Когда мы проговаривали идею с продюсерами ленты Дариной Жуковой и Аленой Еремеевой, решили, что это уже не будут приключения того же Москаля, а приключения других знакомых героев в новых экстремальных обстоятельствах. Но появятся в «Великих Вуйках» и новые персонажи. Сценаристы так закрутили историю, это будет очень круто и современно».

Главный продюсер сценарных разработок и сопровождения производства телеканала «1+1» Дарина Жукова также отметила, что работа со сценарной группой принесла удовольствие всей творческой команде:

«Очень легко работать со сценариями, которые любишь с первых строк. Поэтому большое спасибо группе авторов, которые смогли сделать эту историю такой близкой, такой живой и очень веселой», – отметила Дарина Жукова.

Интересно, что в первом и втором сезонах «Останнього москаля» Юрий Горбунов исполнил сразу две роли – Ивана Петрука и брата-близнеца Дмитрия.

Напомним, авторами сценария сериала «Великі Вуйки» стали Николай Куцик, Алексей Приходько и Ярослав Стень, которые создавали и оригинальную историю. Производством сериала занимается «1+1 Продакшн».

Новые подробности работы над проектом творческая команда обещает сообщить уже скоро.

Напомним, первый сезон «Останнього москаля», премьера которого состоялась весной 2015 года, стал одним из самых популярных телепродуктов последних лет на украинском телевидении. «Рейтинг самой популярной серии по аудитории 18-54 (Украина) составил 14,2% – ни один сериал с 2009 года и до сих пор не демонстрировал столь высокий показатель телесмотрения. Ленту посмотрело 17,6 млн зрителей, что составило 46% от всех зрителей по аудитории 4+», – сообщает пресс-служба телеканала «1+1».