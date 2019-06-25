Это не Marvel: ICTV снимает сериал о казаках-супергероях
НовостиТВ

Это не Marvel: ICTV снимает сериал о казаках-супергероях

от Telekritika
От Telekritika 3630
Главная Новости Это не Marvel: ICTV снимает сериал о казаках-супергероях

Межсезонье? Нет, в этом году мы о таком не слышали. Сегодня стало известно, что к сериальному производству подключился телеканал ICTV и вовсю трудится над комедийным проектом об истории Украины.

Стартовали съемки 12-серийной приключенческой комедии «Абсолютно брехливая история», производством которой занимается IQ Production при поддержке Министерства культуры. Съемочная команда развернула масштабное действо в Пирогово с большим количеством актеров, каскадеров, уникальными костюмам и реквизитом.

Съемки сериала по Пирогово

Съемки сериала ICTV под Пирового. Фото: ICTV

«Казачество – однозначно повод для гордости в украинской культуре. Казаки – наши супергерои, только настоящие, а не выдуманные. Мужественные, храбрые воины, которые защищали независимость, достоинство страны и нации. Дух Сечи и аутентичный кодекс чести всегда был невероятным и уникальным. В этой истории мы хотим показать героев, которые действуют и всегда побеждают, но не в пафосной и трагичной манере, а весело и жизнерадостно, с множеством приключений», – говорит исполняющая обязанности управляющего директора телеканала ICTV Анастасия Штейнгаус.

В центре сюжета – простой крестьянский парень Иван. Он крадет драгоценности у московского царя, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Впрочем, осуществить план не так просто – оказывается, он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости московской власти. Но Ивану не удается ее уберечь. Сокровище попадает на Сечь, и оказывается в недостижимых месте – в ухе Кошевого. А забрать серьгу у казаков значительно труднее, чем у царя.

Съемки сериала ICTV о казаказ

Вот так будут выглядеть наши казаки. Фото: ICTV

«В гимне Украины поется: «Козацькому роду нема переводу» это наша национальная идея, поэтому, кому, как ни нам снимать фильм про казачество. Работа над картиной очень сложная и кропотливая. Здесь, по сути, шесть полнометражных фильмов с точки зрения наполнения и пластике. В сериале достаточно много действующих лиц, в кадре постоянно происходят экшн-сцены. К тому же, мы очень много внимания уделили юмору, а юмор, как все знают, снимать нелегко», – рассказывает режиссер-постановщик Александр Березань.

Режиссер-постановщик – Александр Березань, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, продюсер – Оксана Иванюк, креативный продюсер – Олег Зборовский, художник-постановщик – Александр Батенев, художник по костюмам – Антонина Белинская, художник по гриму – Лилиана Хома.

Фото: ICTV 

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», среди которых...

14.01.2016

Жители Голосеево выступили против проведения фестиваля Atlas Weekend

09.07.2018

Washington Post запустила журнал альтернативного сторителлинга

19.09.2018

⚡Главная претендентка на победу внезапно отказалась от участия...

22.01.2019

? Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями

06.05.2019

«Новое британское кино» празднует совершеннолетие

22.11.2018

Чертова обида: кинозвезда 80-х ограбила студию в Нью-Йорке

11.08.2018

? Пятилетка для роста Pay TV: что нужно...

05.03.2019

??YouTube может потерять миллионы из-за нового сервиса для...

20.06.2019

Ведущим «Богини шопинга» станет самый стильный мужчина страны...

09.01.2019