Яна Брензей стала ведущей программы «Вікна-новини» на СТБ

Журналистка телеканала СТБ Яна Брензей стала ведущей информационно-аналитической программы «Вікна-новини». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Таким образом, она присоединилась к постоянным ведущим проекта Татьяне Высоцкой и Ольге Кучер.

Яна Брензей работала над проектом «Вікна-новини» с марта 2016 года в качестве корреспондента. Помимо работы над сюжетами, она является автором спецпроектов – «ЗАПРОТИ», «Профориентация», «Климат-контроль».

Программа «Вікна-новини» выходит на телеканале СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 23:00.

Напомним, на канал СТБ возвращается ведущий Дмитрий Карпачев. Он будет вести программу «Супермама».

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!