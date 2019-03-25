Испанский детектив на украинский лад: стартовали съемки нового сериала ICTV
НовостиТВ

Испанский детектив на украинский лад: стартовали съемки нового сериала ICTV

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Новости Испанский детектив на украинский лад: стартовали съемки нового сериала ICTV

На днях стартовали съемки нового сериала «Заклятые друзья», который по заказу телеканала ICTV снимает компания PRO TV.

19 марта съемочная группа приступила к работе над 16-серийным фильмом о двух детективах-напарниках, которые работают над запутанным делом в провинциальном городке. История о том, как в процессе работы они становятся не только напарниками, но и друзьями, несмотря на совершенно разный характер и предыдущий опыт.

Денис Яроцинский, один из режиссеров, рассказывает о том, что это совершенно новый формат для Украины, и сам не готов дать четкое определение жанра проекта: «Даже трудно сразу сказать, что это за жанр: здесь есть элементы и мистики, и комедии, и детектива. И все это приправлено ноткой английского юмора. Ну и, конечно, не обошлось без любовной линии».

Главные роли исполняют литовец Джеймс Стратес и белорус Сергей Новицкий.

Руководители проекта утверждают: «Заклятые друзья» – это адаптация испанского детективного сериала «Ольмос и Роблес». Однако украинская версия претерпела кардинальные изменения, поэтому это будет уникальный телепродукт».

Съемки проходят под Киевом на Victoria Film Studios. Режиссер сериала – Николай Каптан («Пёс»,«Была любовь»). Закончить съемочный процесс группа планирует до конца августа.

Заглавное фото: ICTV

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Слово – не воробей, а «Крокодил»: смотрим трейлер...

03.07.2018

Buzzfeed поучаствует в создании гида по телевидению

23.08.2018

Критики ставят двойки «Богемской рапсодии»: что пошло не...

24.10.2018

Fox официально стал частью Disney

20.03.2019

🎞 Видеоконтент в онлайне: инфраструктура бизнеса

12.03.2019

⚡ Федор Гречанинов покидает StarLightMedia. В группе новое...

22.02.2019

Ткаченко раскритиковал подход Нацсовета к языковому квотированию сериалов

09.01.2019

🚦Кольцова объяснила отказ от Евровидения

28.02.2019

«Прямой ФМ», «ТАВР медиа» и общественные вещатели. Кому...

12.10.2018

Дени Вильнев пожаловался на монструозность «Бегущего по лезвию...

05.02.2018