📈📊 IP или спутник? Как украинские телеканалы недооценивают доставку сигнала по IP

С развитием интернета и digital-технологий в мире все больше телерадиовещателей начали присматриваться к альтернативному спутниковому и наземному способам раздачи своего сигнала провайдерам – по ІР. За последние полгода Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания впервые пролицензировал сразу два телеканала со способом раздачи сигнала по IP. Почему украинские телеканалы начали обращать внимание на ІР-раздачу сигнала? Какие ее преимущества?

В рамках телеком-конференции «Дни электронных коммуникаций» Андрей Назарук, руководитель отдела ТВ-решений COSMONOVA|NET, поделился своим видением ситуации и рассказал о преимуществах доставки сигнала по ІР. «Телекритика» предлагает детально ознакомиться с докладом спикера.

Доля доставки сигнала в IP в Украине составляет 5%. Тогда как в среднем по миру цифра уже больше 20%:

Среди причин роста использования доставки ТВ-сигнала по IP спикер называет более качественный сигнал, более низкую цену, а также активное развитие IPTV и ОТТ-сервисов:

В числе причин, почему на нашем рынке доставка в IP отстает от мировых трендов, спикер назвал боязнь технологических изменений; недооценка финансовых рисков в случае сбоев на основных каналах доставки; неумение экономить деньги и нежелание вводить новые стандарты:

Рынок доставки контента за последние 5 лет получил серьезные вызовы. Украинские каналы 45 раз меняли частоту вещания на спутнике за это время – как результат, не все зрители успевали перенастроить оборудование на новые частоты; произошли 3 масштабных и продолжительных DDOS-атаки на спутниковое вещание (жаловались группа «Интер» и «Медиа Группа Украина»); более 20 региональных каналов останется без вещания после отключения аналога – альтернативные дорогому спутниковому способы доставки сигнала становятся все более актуальными.

В ближайшем будущем украинский рынок доставки контента получит новые вызовы: кодирование спутникового сигнала каналов медиагрупп, после чего спутниковый сигнал превращается исключительно в транспортный сигнал; «обесценивание» спутниковых частот и их массовая смена; массовый переход с формата MPEG2 на формат MPEG4 на спутнике (каналы телегрупп перейдут с 1 января 2020-го).

У компании есть успешный кейс по запуску HD-вещания общественного «UA:Першого». На примере телеканала спикер отмечает, что создание HD-версий не требует больших затрат – стоимость передачи сигнала в HD в 30 раз ниже, чем в формате MPEG2 на спутнике, и в 15 раз ниже, чем в формате MPEG4. В результате около 100 провайдеров смогли предоставить своим абонентам качественный сигнал канала во время трансляции вещателем спортивных событий и Евровидения.

На примере телеканала HD Fashion & LifeStyle, который отказался от спутниковой лицензии в пользу лицензии на «кабельное» интернет-вещание, Андрей Назарук называет суму, которую телеканал экономит ежемесячно – более 5000 у. е.

Напомним, «Телекритика» также разбирала доклад главы представительства SES в Украине и СНГ Онно Зонневельда о том, как линейное телевидение все еще выигрывает у digital, и доклад коммерческого директора COSMONOVA|NET Константина Новицкого о том, как digital бьет ТВ.

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