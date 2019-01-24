Hulu идет по тарифным следам Netflix
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Hulu идет по тарифным следам Netflix

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости Hulu идет по тарифным следам Netflix

Hulu объявил о повышении тарифов спустя неделю после Netflix.

Недавно мы писали о том, что Netflix анонсировал повышение тарифов в связи с увеличением расходов на локализацию контента.

Не долго думая, сервис Hulu позаботился и о своей ценовой политике. Пакет Hulu+ Live TV, включающий более 60 каналов в дополнение к полной библиотеке контента, подорожает с $39,99 до $44,99 с показом рекламы, а за просмотр без рекламы в месяц придется платить $50,99 вместо $45,99. Заметим, что Hulu несколько снизит стоимость автономной подписки на SVOD-услуги (видео по запросу) с показом рекламы – с $7,99 до $5,99 в месяц.

Что же касается повышения тарифов Netflix, исследования Hub Entertainment Research показали, что в ходе опроса 70% респондентов сообщили, что слышали о повышении цен, которое готовит Netflix. Две трети сказали, что сохранят существующую подписку, 6% отметили, что перейдут на более продвинутый аккаунт, а 16%, напротив, на более дешевый. Лишь 9% готовы полностью отменить подписку.

Цены Hulu изменятся в конце февраля.


Фото: Getty Images

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