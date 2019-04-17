Группа 1+1 media отреагировала на мониторинг Нацсовета

Заявление 1+1 media в ответ на информацию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Группа 1+1 media была искренне и приятно удивлена, когда увидела официальный мониторинг от

Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за март, результаты которого были

обнародованы 12 апреля во время очередного заседания рабочей группы. Согласно документу, лидером

по нарушениям избирательного законодательства были названы телеканалы «Прямий» и «5 канал»,

которые связывают с президентом Петром Порошенко и на которые Нацсовет получил наибольшее

количество жалоб о нарушениях. Впрочем, уже сегодня, вероятно, в ответ на иск медиагруппы к

президенту, немедленно появилась реакция «пропрезидентской четверки» Нацсовета ‒ на сайте

государственного регулятора была опубликована новость о якобы нарушении телеканала «1+1» в связи с

трансляцией на канале развлекательных проектов студии «Квартал 95» с участием кандидата в президенты

Владимира Зеленского.

Мы видим прямую связь между двумя событиями. Новость, которая появилась на сайте государственного

регулятора только сегодня, обсуждалась еще раньше рабочей группой Нацсовета по мониторингу

освещения избирательного процесса в медиа с участием международных наблюдателей, представителя

НАЗК, общественности. Присутствующие, в том числе юристы Нацсовета, констатировали, что

юридического обоснования предъявить претензии телеканалу «1+1» о нарушении законодательства о

выборах нет. Эту информацию подтвердила первый заместитель председателя Нацсовета Ольга

Герасимьюк:

«Еще в прошлую пятницу на заседании рабочей группы я, как ее председатель, акцентировала на том, что информация, которую подготовил мониторинговый отдел, касается периода 31 января-31 марта 2019. Фактически на момент заседания она была устаревшей. Стоило анализировать кампанию второго тура. В обсуждении мы отметили, что эта тема уже давно рассматривалась на рабочих группах, и решили, что юридических оснований считать такие материалы нарушениями нет. О чем сообщила на заседании наша представительница юридического отдела. Также на сегодняшний день не определен орган, который должен давать оценку наличия агитации в таких продуктах. На этом рассмотрение вопроса было завершено и принято решение обратиться к каналам за их точкой зрения, а также предоставить информацию ЦИК ‒ исключительно проинформировать, поскольку ЦИК не рассматривает медийные вопросы. Фактически тема была рассмотрена, рабочая группа согласилась, что Нацсовет не имеет никаких юридических оснований предъявлять претензии телеканалу «1+1». Опубликованное сегодня на сайте Национального совета сообщение появилось без моего ведома, непонятно, почему именно и с какой мотивацией эту мартовскую тему надо было подавать сегодня и отдельной статьей».

По информации Нацсовета, общий хронометраж составляет 203 часа 35 минут. При этом из новости на

сайте непонятно, какой именно период мониторил государственный регулятор ‒ так, в заглавии указано

«три месяца», а в самом тексте речь идет о периоде 31 января-31 марта. К сведению Национального совета

и всех заинтересованных сторон ‒ хронометраж программ с участием Владимира Зеленского в эфире

телеканала «1+1» является меньшим, ведь в списке Нацсовета фигурирует даже «Мультибарбара» ‒

мультипликационный проект, конечно, без участия Владимира Зеленского, который к тому же выходит в

эфир ночью. Кроме того, те статьи Закона Украины «О выборах Президента Украины», которые приведены

в новости госрегулятора, не имеют никакого отношения к формату развлекательных проектов.