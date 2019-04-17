Группа 1+1 media отреагировала на мониторинг Нацсовета

Заявление 1+1 media в ответ на информацию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Группа 1+1 media была искренне и приятно удивлена, когда увидела официальный мониторинг от
Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за март, результаты которого были
обнародованы 12 апреля во время очередного заседания рабочей группы. Согласно документу, лидером
по нарушениям избирательного законодательства были названы телеканалы «Прямий» и «5 канал»,
которые связывают с президентом Петром Порошенко и на которые Нацсовет получил наибольшее
количество жалоб о нарушениях. Впрочем, уже сегодня, вероятно, в ответ на иск медиагруппы к
президенту, немедленно появилась реакция «пропрезидентской четверки» Нацсовета ‒ на сайте
государственного регулятора была опубликована новость о якобы нарушении телеканала «1+1» в связи с
трансляцией на канале развлекательных проектов студии «Квартал 95» с участием кандидата в президенты
Владимира Зеленского.
Мы видим прямую связь между двумя событиями. Новость, которая появилась на сайте государственного
регулятора только сегодня, обсуждалась еще раньше рабочей группой Нацсовета по мониторингу
освещения избирательного процесса в медиа с участием международных наблюдателей, представителя
НАЗК, общественности. Присутствующие, в том числе юристы Нацсовета, констатировали, что
юридического обоснования предъявить претензии телеканалу «1+1» о нарушении законодательства о
выборах нет. Эту информацию подтвердила первый заместитель председателя Нацсовета Ольга
Герасимьюк:
«Еще в прошлую пятницу на заседании рабочей группы я, как ее председатель, акцентировала на том, что информация, которую подготовил мониторинговый отдел, касается периода 31 января-31 марта 2019. Фактически на момент заседания она была устаревшей. Стоило анализировать кампанию второго тура. В обсуждении мы отметили, что эта тема уже давно рассматривалась на рабочих группах, и решили, что юридических оснований считать такие материалы нарушениями нет. О чем сообщила на заседании наша представительница юридического отдела. Также на сегодняшний день не определен орган, который должен давать оценку наличия агитации в таких продуктах. На этом рассмотрение вопроса было завершено и принято решение обратиться к каналам за их точкой зрения, а также предоставить информацию ЦИК ‒ исключительно проинформировать, поскольку ЦИК не рассматривает медийные вопросы. Фактически тема была рассмотрена, рабочая группа согласилась, что Нацсовет не имеет никаких юридических оснований предъявлять претензии телеканалу «1+1». Опубликованное сегодня на сайте Национального совета сообщение появилось без моего ведома, непонятно, почему именно и с какой мотивацией эту мартовскую тему надо было подавать сегодня и отдельной статьей».
По информации Нацсовета, общий хронометраж составляет 203 часа 35 минут. При этом из новости на
сайте непонятно, какой именно период мониторил государственный регулятор ‒ так, в заглавии указано
«три месяца», а в самом тексте речь идет о периоде 31 января-31 марта. К сведению Национального совета
и всех заинтересованных сторон ‒ хронометраж программ с участием Владимира Зеленского в эфире
телеканала «1+1» является меньшим, ведь в списке Нацсовета фигурирует даже «Мультибарбара» ‒
мультипликационный проект, конечно, без участия Владимира Зеленского, который к тому же выходит в
эфир ночью. Кроме того, те статьи Закона Украины «О выборах Президента Украины», которые приведены
в новости госрегулятора, не имеют никакого отношения к формату развлекательных проектов.